Page exige que el PSOE sea acusación en la trama mascarillas para defender su "dignidad" y "prestigio"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha elevado este viernes el tono contra la gestión de la crisis interna que sacude al PSOE y ha reclamado que el partido dé un paso más en el llamado 'caso mascarillas', pasando a ejercer la acusación para defender su "dignidad" y "prestigio".

En una entrevista en Espejo Público, en Antena 3, el dirigente socialista no ha ocultado el impacto que están teniendo las informaciones sobre la presunta trama vinculada a antiguos dirigentes del PSOE.

"Los que llevamos muchísimo tiempo militando, ver a personas que han sido todo, que han sido enormemente influyentes, por no decir el poder claro en el poder socialista, es muy doloroso", ha afirmado. No obstante, ha insistido en que será la justicia la que determine responsabilidades: "Los jueces van a emitir sentencia, y eso va a clarificar muchísimo los comportamientos".

Al mismo tiempo, ha advertido del riesgo de generalizar: "Entiendo que la opinión pública crea que porque un exdirigente del PSOE haya hecho algo feo, ya estamos todos los socialistas manchados. Esto es injustísimo".

Exige pasar "a la acusación"

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha ha ido más allá de la línea oficial del partido y ha defendido abiertamente que el PSOE debe implicarse en el proceso judicial.

"Me agradaría, sinceramente, que no nos conformemos con negar las cosas, sino que demos un paso más", ha señalado. En esa línea, ha sido explícito: "Que pase a ser acusación no significa complicidad" y, ante la gravedad del caso, ha rematado: "Eso nos tendría que llevar a ser acusación clarísima".

A su juicio, la situación actual está afectando directamente a la reputación del partido: "Se está viendo afectado nuestro prestigio, nuestra dignidad".

"Creo que conviene dejar claro que por mucho daño que nos hagan, el PSOE es un partido honesto, repleto de miles y miles de personas honestas, como creo que son en su conjunto los demás partidos", ha señalado el presidente.

Dudas sobre las supuestas bolsas de dinero

Preguntado por las informaciones sobre traslados de dinero a la sede socialista, García-Page ha puesto en duda la tesis de la financiación irregular y ha exigido aclaraciones.

"Ahora se habla de una bolsa que han llevado. ¿A quién se la han llevado? Yo soy del PSOE. Esa bolsa yo no la tengo. ¿A quién ha ido?", ha cuestionado.

En este sentido, ha planteado que, de confirmarse irregularidades, podrían responder a actuaciones individuales: "¿Alguien ha podido usar, ex altos cargos del PSOE como una especie de lavadora de dinero? En cuyo caso no es financiación irregular; al contrario, es abuso de una estructura".

El dirigente socialista ha reivindicado el origen de la actual etapa política tras la moción de censura y ha lamentado la deriva posterior.

"Era evidente que nosotros mismos asumíamos que esta era una legislatura de limpieza ética y moral", ha recordado, subrayando que no se conforma con equiparar la situación del PSOE a la del Partido Popular: "Yo como socialista no me conformo con empatar con el Partido Popular. No podemos empatar, ese no es el juego".

Un clima político "atípico" y de "frentismo"

García-Page ha descrito la legislatura como "un laberinto sin salida" y ha denunciado una estrategia de polarización desde la política nacional. "Estamos viviendo una época absolutamente atípica en España", ha afirmado, asegurando que "el 90% del ruido del conflicto que hay en España es interesado".

En este contexto, también ha marcado distancias con el concepto de "muro" defendido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y segmentar al electorado: "Yo no he entendido nunca ese concepto, los muros son negativos de por sí".

"Pedro Sánchez no me lo va a consultar"

Durante la entrevista, Susanna Griso también le ha preguntado por un posible adelanto electoral. García-Page respondió con ironía y sin despejar la incógnita:

"Le podría decir que esa es la pregunta del millón. No lo sé", ha afirmado, antes de añadir con sorna: "Pedro Sánchez no me lo va a consultar, eso se lo puedo confirmar".

No obstante, sí ha dejado clara su preocupación por el impacto de la política nacional en el ámbito local: "Lo que me parece razonable es que los candidatos a los ayuntamientos no sean los paganinis de la fiesta", advirtiendo de que "la política nacional tiene un punto radiactivo".

Críticas a la izquierda alternativa

El presidente autonómico también se ha pronunciado sobre la fragmentación de la izquierda, en relación con el nuevo frente de Gabriel Rufián e Irene Montero.

"Desde la Transición hasta aquí, todo lo que se define a la izquierda del PSOE se ha refundado entre 12 y 14 veces", ha señalado, asegurando que "todo lo demás son fenómenos gaseosos, dependiendo de protagonismos personales".