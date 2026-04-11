El 80% de los diputados y senadores no publica sus agendas completas, pese a ser obligatorio en las Cortes

El 80% de los diputados y senadores no publica en las webs del Congreso y del Senado sus agendas de forma completa, a pesar de que están obligados a hacerlo. Según el informe de 2025 de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes, la mayoría de parlamentarios se limita a reflejar su actividad estrictamente parlamentaria y omite en gran medida reuniones con grupos de interés.

El documento elaborado con datos a 31 de diciembre de 2025, analiza el grado de cumplimiento del Código de Conducta aprobado en 2020 y pone el foco en la falta de información sobre la actividad no institucional de los miembros de ambas Cámaras.

El informe detalla que todos los miembros del Congreso y del Senado registran sus actividades parlamentarias básicas, como plenos, comisiones o ponencias. Sin embargo, la incorporación de información adicional sigue siendo minoritaria.

En el Congreso, el número de diputados que incluyen actividades no estrictamente parlamentarias ha aumentado de 46 a 75 en el último año. En el Senado, en cambio, la cifra ha descendido de 64 a 55 senadores.

Aun así, la Oficina de Conflicto de Intereses señala que estas anotaciones suelen ser puntuales y no sistemáticas. En muchos casos se refieren a asistencia a actos, mientras que las reuniones con asociaciones, organizaciones o entidades con condición de grupo de interés aparecen de forma muy limitada.

Una escasa transparencia

El informe subraya que "rara vez" se consignan reuniones con lobbies, pese a las recomendaciones reiteradas del organismo encargado de supervisar el cumplimiento del código ético.

Según el documento, sigue siendo una minoría la que informa de este tipo de contactos en las agendas públicas del Congreso y el Senado. La Oficina advierte de que resulta difícil considerar que la ausencia de registros refleje de forma fiel la actividad real de los parlamentarios.

El organismo incluso llegó a elaborar una guía para orientar a los diputados y senadores sobre cómo deben cumplimentar sus agendas. Sin embargo, en el último año solo se recibieron tres consultas relacionadas con esta materia.

En cuanto a las declaraciones de intereses económicos, el informe indica que en el Senado todos los parlamentarios han cumplido con la obligación de presentarlas, mientras que en el Congreso falta una por entregar.

Durante 2025 se registraron 23 nuevas declaraciones (15 en el Congreso y 8 en el Senado). En doce casos se detectaron omisiones o incorrecciones, de las cuales siete fueron corregidas, mientras que cinco continúan sin subsanarse.

El informe también destaca que no se han producido actualizaciones en las declaraciones derivadas de cambios durante el ejercicio del mandato, algo que el órgano supervisor considera necesario.

Contribuciones, regalos y obsequios

El apartado de contribuciones a fundaciones, asociaciones u otras entidades tampoco se cumple de forma completa. Según los datos del informe, 18 diputados y 13 senadores no han rellenado esta información.

Entre quienes sí lo han hecho —295 en el Congreso y 116 en el Senado— figuran aportaciones a partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales, benéficas, colegios profesionales o clubes deportivos.

Respecto a los obsequios y beneficios no remunerados, la mayoría de parlamentarios declara regalos de carácter simbólico o directamente indica donaciones concretas. En 2025, solo 34 diputados y 9 senadores dejaron este apartado en blanco.

Por otro lado, los regalos recibidos en viajes oficiales o en representación institucional deben ser entregados a las respectivas Secretarías Generales. El año pasado se registraron 61 obsequios: 25 en el Congreso y 36 en el Senado.