El sector crítico de ERC exige un referéndum interno para romper con Illa y echar a Rufián

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, contempla un panorama cada vez más complicado en su partido. Incapaz de mostrar firmeza y agarrar las riendas de la formación, la oposición interna se organiza para exigir un referéndum a fin de romper con el PSC en Cataluña y, de paso, expulsar a Gabriel Rufián, el portavoz del partido en el Congreso que come al margen de sus compañeros y de la dirección.

Los críticos contra Junqueras le reprochan que no tumbe el gobierno catalán de Salvador Illa después de los incumplimientos socialistas y que mantenga a Rufián al frente del grupo parlamentario en el Congreso. En ambos casos se alude a la debilidad de Junqueras ante los socialistas y a su peculiar manera de dirigir el partido, eludiendo la toma de decisiones y con la callada como respuesta en la mayor parte de los casos.

Los promotores de la petición de referéndum interno son el Col.lectiu 1 d'Octubre y Foc Nou, corrientes críticas partidarias de recuperar el espíritu del proceso separatista y adoptar posiciones maximalistas. Reprochan a Junqueras que aún mantenga abiertos los puentes con el PSC y el Govern de Salvador Illa a pesar de que no se ha cumplido un acuerdo como el traspaso integral del IRPF, que consta en el pacto de investidura que suscribieron socialistas y republicanos para investir a Illa.

A los críticos no les parece suficiente que Junqueras se haya negado a aprobar los presupuestos en primera instancia y creen que si no ha roto con Illa es por cálculo personal. El presidente de ERC está a la espera de que se le aplique la amnistía, pendiente de la decisión de la justicia europea primero y del Tribunal Constitucional después porque su máxima aspiración es concurrir como candidato en las próximas autonómicas. Cree que merece ser presidente de la Generalidad por haber estado en la cárcel y porque lo han sido personajes a su juicio menores como Pere Aragonès, que creció a su sombra, o Quim Torra anteriormente.

Casi tres lustros en el cargo

Ese indisimulado deseo de Junqueras fue el que propició la modificación de los estatutos de ERC para que pudiera presentarse otra vez a la presidencia del partido después de trece años en el cargo, que asumió por primera vez un ya lejano septiembre de 2011. Que eligiera como sustituta de Marta Rovira en la secretaría general a Elisenda Alemany, procedente de los Comuns tras haber pasado por la CUP, también es motivo de reproche. Una parte de la formación no ve con buenos ojos a Alamany, a la que se considera una especie de arribista sin trayectoria militante en ERC que la avale.

El caso Rufián

Por si todo esto fuera poco, está el caso Rufián, la desbordante actividad del que en su día fuera el niño mimado de Junqueras, su gran descubrimiento. Rufián ha perdido ya el favor de Junqueras y busca una salida personal sabedor de que no tiene posibilidad alguna de repetir como cabeza de cartel de ERC en las próximas elecciones generales.

La maniobra de Rufián con Podemos ha sido desautorizada nuevamente por la dirección de ERC. En esta ocasión ha sido el vicesecretario general de la formación y portavoz habitual, Isaac Albert, quien a través de la red social X ha emitido un mensaje con diez puntos que refutan las teorías de Rufián.

#PerEntendrens

1.- Compartim la preocupació: la democràcia està en perill a tot arreu.

2.- Si depèn d'@Esquerra_ERC, l'extrema dreta no governarà. Mai. Enlloc.

3.- No som la "izquierda del PSOE".

Som l'esquerra nacional de Catalunya.

4.- La nostra prioritat és clara: Catalunya,… — Isaac Albert i Agut (@isaacalbert) April 10, 2026

Albert, en plena sintonía con Junqueras, señala entre otras cosas que ERC no es "la izquierda del PSOE" sino la "izquierda nacional de Cataluña" y que ERC no puede resolver las disputas de la izquierda española. También alude a que ERC quiere liderar todo el espacio de izquierdas en Cataluña, "sin migajas".

Los sectores contrarios a la dirección consideran que está siendo demasiado blanda y contemplativa con Rufián, un personaje que siempre ha sido cuestionado en el partido por sus orígenes y sus supuestos planteamientos "españolistas".