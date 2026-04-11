La confesión que apunta la financiación irregular del PSOE

La actualidad política española se ve sacudida por las revelaciones judiciales que sitúan a la sede central del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, como el epicentro de un trasiego de dinero negro sin precedentes. Según se desprende de las intervenciones de analistas en El Programa de Cuesta, el testimonio de Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo García, ha sido demoledor al confirmar que acudía regularmente a la sede socialista para recoger sobres con dinero en metálico destinados a su entorno más cercano. Este hecho no solo apunta a una operativa de pagos en la sombra, sino que normaliza una conducta presuntamente delictiva en el corazón del partido que sustenta al Gobierno de Pedro Sánchez.

El relato de los testigos describe una situación casi surrealista en la que se manejaban bolsas de dinero con una naturalidad pasmosa. Carmen Pano, vinculada a la trama de los hidrocarburos y la empresa Villafuel, ha testificado sobre la entrega de importantes sumas, concretamente dos pagos de 45.000 euros cada uno, realizados en la propia sede de Ferraz. Estas entregas, según los testimonios, se realizaban a plena luz del día y tras identificarse con el DNI, lo que implica que debería existir un registro oficial de visitas que el partido, hasta ahora, parece haber ignorado o intentado ocultar a la opinión pública.

Resulta especialmente sangrante para los colaboradores la hipocresía que demuestra el Ejecutivo de Sánchez. Mientras se imponen restricciones draconianas al uso de efectivo para el común de los mortales, limitando las operaciones a mil euros para evitar el fraude, en la sede del PSOE se movían "tacos de billetes" en bolsas transparentes. Este doble rasero pone de manifiesto que la normativa fiscal parece no aplicar para quienes habitan las plantas nobles de Ferraz, donde intermediarios y comisionistas campaban a sus anchas bajo la mirada complaciente de la dirección del partido.