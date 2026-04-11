Nuevo desplante de Marlaska: la Policía mantiene sus protestas ante una gestión "reactiva" de la jubilación anticipada

Los sindicatos de la Policía Nacional han decidido mantener su calendario de movilizaciones tras constatar la falta de avances por parte del Ministerio del Interior en la regulación de la jubilación anticipada. La decisión llega después del Pleno extraordinario del Consejo de la Policía celebrado este jueves, presidido por el director general, Francisco Pardo, y sin la presencia del ministro Fernando Grande-Marlaska.

Las organizaciones sindicales denuncian que, pese a que se les ha emplazado a una próxima reunión técnica, no existe una propuesta concreta que garantice la equiparación en las condiciones de jubilación con los cuerpos autonómicos como los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, en línea con una sentencia del Tribunal Supremo favorable a los agentes integrados en el sistema de la Seguridad Social.

El borrador del Real Decreto presentado por el Gobierno ha sido uno de los principales focos de rechazo. Según los sindicatos, el texto excluiría a la totalidad de los Guardias Civiles y a cerca de dos tercios de los Policías Nacionales, concretamente aquellos que cotizan bajo el régimen de Clases Pasivas, es decir, quienes ingresaron antes de 2011.

Las organizaciones SUP, SPP y UFP han señalado en un comunicado conjunto que resulta "inaceptable" que cuestiones como la jubilación anticipada, la equiparación salarial o las pagas extraordinarias se aborden de forma conjunta y con retraso. A su juicio, esta situación refleja una gestión "reactiva" y sin planificación por parte del Ministerio del Interior.

El calendario de movilizaciones

Ante este escenario, los sindicatos han reiterado su apuesta por la unidad de acción a través de la Plataforma por una Jubilación Digna, que agrupa a distintas organizaciones tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.

Dentro de este calendario de protestas, los agentes han anunciado que acudirán de uniforme a un acto previsto el 9 de mayo de 2026 en la Catedral de la Almudena de Madrid, como forma de visibilizar sus reivindicaciones.

El malestar también se ha traducido en gestos de protesta durante el propio Consejo de la Policía. El sindicato Jupol abandonó la reunión en señal de rechazo por la ausencia del ministro y por la falta de compromisos concretos.

‼️7 DÍAS PARA MADRID‼️Manifestación nacional convocada por JUSAPOL, JUPOL y JUCIL. 🖐️ YO SÍ VOY 🖐️ Porque es justo, porque es necesario, porque toca.#ProfesionRiesgoYa Y tú, dónde vas a estar ❓#18AMadrid: que tiemble la calle. ‼️ ESTAMOS HARTOS ‼️ 📍 Puerta del Sol •… pic.twitter.com/0hcHuZMIQt — JUPOL (@JupolNacional) April 11, 2026

Además, Jupol ha convocado una manifestación el próximo 18 de abril en la Puerta del Sol, junto con Jucil y la plataforma Jusapol. Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) optó por no asistir al pleno, argumentando que no quería "legitimar" la actuación del Ministerio del Interior.

Desde el Ministerio del Interior se insiste en que se está trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para abordar la jubilación anticipada de Policías Nacionales y Guardias Civiles.

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska recuerda que ya se ejecutó el acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018, con una dotación superior a 800 millones de euros y que, según sus datos, supuso un incremento medio de las retribuciones del 40%.

Una reclamación ante el Consejo de Europa

En paralelo a las movilizaciones, la asociación de la Guardia Civil Jucil ha presentado una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano del Consejo de Europa encargado de supervisar el cumplimiento de la Carta Social Europea.

La organización solicita el reconocimiento del derecho de sindicación para los Guardias Civiles y considera que esta iniciativa supone un paso relevante en la defensa de sus derechos laborales. El Gobierno dispone de plazo hasta el 26 de mayo para responder a esta reclamación.