Un "humorista" de los del "Puta Espanya!" y un exabogado de Puigdemont se burlan de los Mossos

Un cambio de domicilio, una citación judicial, un abogado intrigante y la torpeza de los Mossos d'Esquadra componen la última bufonada del separatismo más radical y desesperado. El supuesto humorista Jair Domínguez, con plaza en los medios públicos de la Generalidad por utilizar a la más mínima ocasión la expresión "Puta Espanya!", está citado en un juzgado de Barcelona el próximo 14 de abril, pero los Mossos no le han podido entregar la citación.

Esa circunstancia ha sido utilizada por Domínguez y su abogado, otro campeón del procesismo, para montar una campaña de victimización primero y burla después de los Mossos d'Esquadra. Jaume Alonso Cuevillas se llama el letrado, que lo fue de Carles Puigdemont tras la fuga del expresidente catalán. En pago, Puigdemont lo metió en las listas del partido y fue diputado nacional primero y autonómico después.

La historia arranca el pasado 8 de abril cuando Domínguez exhibe en su cuenta de X un oficio judicial en el que se insta a los Mossos a que lo detengan y lo lleven a un juzgado de guardia para que se le comunique su citación judicial.

Però què AVERIGUAR PARADERO si soc a Banyoles pic.twitter.com/EtHCn5jdY5 — Jair Dominguez (@sempresaludava) April 8, 2026

Filtrado el documento a un medio independentista, el abogado Cuevillas lanza un mensaje también en X en el que dice que su cliente es "buscado por la justicia a petición de Vox" y apunta en tono ¿irónico? que "el humor es muy peligroso".

És que l’humor és molt perillós ! Jair Domínguez, buscat per la justícia a petició de Vox Embolic judicial per un acudit de fa cinc anys a Catalunya Ràdio https://t.co/xha8ntKE9u — Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (JACS) (@JACS_JaumeACS) April 8, 2026

Dos días después, este viernes, Domínguez volvía a la carga riéndose de los Mossos. "Estimados mossos me dicen que han pasado esta mañana por mi antigua casa (ya no vivo allí) y también por casa de mi exesposa. Si me envían un mensaje por privado les doy mi nueva dirección y así no vuelven en vano ni asustan a los vecinos".

Estimats @mossos em diuen que heu passat aquest matí per la meva antiga casa (ja no hi visc) i també per casa de la meva exdona. Si m'envieu un missatge per privat us dono la meva nova adreça i així no volteu debades ni espanteu els veïns. — Jair Dominguez (@sempresaludava) April 10, 2026

La no detención de Puigdemont

La chanza ha dado paso a todo tipo de comentarios de reacción, entre ellos los que recuerdan que los Mossos también fueron incapaces de detener a Puigdemont el 8 de agosto de 2024, cuando se presentó en Barcelona para dar un mitin y volverse a fugar.

Se da la circunstancia de que Cuevillas había sido recibido el 9 de abril por la consejera de Interior Núria Parlon en relación a otro caso de un cliente suyo, acusado por los Mossos de haber agredido a un agente durante la visita de los Reyes de España a Montserrat. El asunto fue archivado por un juzgado de Manresa. Pero Cuevillas exigió una reparación a la consejería y él y su cliente fueron recibidos por la consejera en la sede del departamento. Cuevillas difundió el encuentro, un alarde de trato de favor, en su cuenta de X.

Reunits amb la consellera d’Interior per aclarir els malentesos sobre l’actuació de l’ @AForcades durant la visita del rei a Montserrat. Amb gran cordialitat. Ha quedat clar que no va haver-hi cap agressió. Per part nostra, assumpte tancat. pic.twitter.com/EROWMeFrxl — Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (JACS) (@JACS_JaumeACS) April 9, 2026

El caso por el que se ha citado a Domínguez data de hace cinco años, cuando dijo en la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio, que a Vox "se le combate con un puñetazo en la boca". Fue el día después de las penúltimas elecciones autonómicas y a raíz del éxito del partido de Abascal, que logró once escaños en Cataluña.

No es el único escándalo protagonizado por Domínguez, que presenta un programa diario en TV3 antes del informativo nocturno. En su larga carrera constan ofensas contra la Vírgen del Rocío, contra la Guardia Civil, contra los "ñordos" (que es como llama a los ciudadanos no nacionalistas) y contra España.

En cuanto a Cuevillas, una de sus últimas grandes apariciones en los medios tuvo lugar cuando siendo diputado autonómico trató de hacer un "simpa" en un restaurante de Gerona.