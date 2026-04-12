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Política

Abascal ve a Hungría en "peligro" por la derrota de Orban y Feijóo lo valora como una "gran noticia"

La derecha española reacciona a la caída del gobierno húngaro después de 16 años en el poder.

La derecha española reacciona a la caída del gobierno húngaro después de 16 años en el poder.
Santiago Abascal junto a Viktor Orban y Marine Le Pen en un acto conjunto. | Cordon Press

La derrota de Viktor Orban en Hungría es especialmente relevante para Vox, dada la buena relación que le une a Santiago Abascal. Se trata de una muy mala noticia para su formación, a la que ha apoyado política y económicamente en España, y que se miraba en el espejo del líder de Fidesz no sólo en nuestro país, también con la vista puesta en Europa, donde Abascal preside el grupo de Patriots, en el que se integra Orban.

La reacción del líder de Vox ha sido alertar de que la derrota "pone en peligro a Hungría" por "la invasión islamista", escribe en su cuenta oficial de X, a pesar de que el ganador de las elecciones, Péter Magyar, era hasta hace dos años afiliado de Fidesz, pero decidió romper con Orban y presentarse con Tisza. Se trata de un partido también conservador, pero europeísta, teniendo en cuenta, sobre todo, que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha sido una de las primeras en felicitarle por el triunfo.

Alberto Núñez Feijóo ha valorado el resultado como "una gran noticia", avanzando que el próximo partido de la derecha tradicional que logrará una victoria en Europa será el PP español. El líder del PP incluso avanza que "ha felicitado" al ganador de los comicios. "Gran día para los húngaros", escribe también en su cuenta oficial de X.

El PPE logra así gobernar en otro país europeo, después de las victorias cosechadas en Alemania y Polonia. En este último, perdió también el aliado de Vox, que ya sufrió un golpe cuando Donald Trump perdió las elecciones en EEUU hace cinco años.

La derrota de Orban se produce a las puertas de las elecciones andaluzas, y después de la crisis vivida por el enfrentamiento constante con exmiembros del partido, lo que podría contribuir aún más al frenazo electoral que ya sufre la formación.

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