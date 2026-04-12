Abascal ve a Hungría en "peligro" por la derrota de Orban y Feijóo lo valora como una "gran noticia"

La derrota de Viktor Orban en Hungría es especialmente relevante para Vox, dada la buena relación que le une a Santiago Abascal. Se trata de una muy mala noticia para su formación, a la que ha apoyado política y económicamente en España, y que se miraba en el espejo del líder de Fidesz no sólo en nuestro país, también con la vista puesta en Europa, donde Abascal preside el grupo de Patriots, en el que se integra Orban.

La reacción del líder de Vox ha sido alertar de que la derrota "pone en peligro a Hungría" por "la invasión islamista", escribe en su cuenta oficial de X, a pesar de que el ganador de las elecciones, Péter Magyar, era hasta hace dos años afiliado de Fidesz, pero decidió romper con Orban y presentarse con Tisza. Se trata de un partido también conservador, pero europeísta, teniendo en cuenta, sobre todo, que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha sido una de las primeras en felicitarle por el triunfo.

Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista. La derrota de Víctor Orban la pone en peligro. Orban deja una Hungría mucho mejor de la que recibió. Y deja una honda huella en todas las fuerzas patriotas de Europa. Hay que seguir peleando por la… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) April 12, 2026

Alberto Núñez Feijóo ha valorado el resultado como "una gran noticia", avanzando que el próximo partido de la derecha tradicional que logrará una victoria en Europa será el PP español. El líder del PP incluso avanza que "ha felicitado" al ganador de los comicios. "Gran día para los húngaros", escribe también en su cuenta oficial de X.

Es una gran noticia que en Europa haya más Partido Popular. En tiempos de incertidumbre, Hungría ha votado masivamente por un partido europeísta para que refuerce la estabilidad en el continente. Quienes creemos en la democracia liberal, el Estado de Derecho y la necesidad de… pic.twitter.com/p5rzamoNYT — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 12, 2026

El PPE logra así gobernar en otro país europeo, después de las victorias cosechadas en Alemania y Polonia. En este último, perdió también el aliado de Vox, que ya sufrió un golpe cuando Donald Trump perdió las elecciones en EEUU hace cinco años.

La derrota de Orban se produce a las puertas de las elecciones andaluzas, y después de la crisis vivida por el enfrentamiento constante con exmiembros del partido, lo que podría contribuir aún más al frenazo electoral que ya sufre la formación.