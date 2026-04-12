La flotilla antijudía aplaza su salida por mal tiempo y se queda dando vueltas por Barcelona

La épica marítima de la Global Sumud Flotilla ha encallado antes de salir del puerto. El anunciado desafío naval contra Israel se ha topado con un enemigo imprevisto, pero letal: el parte meteorológico. Así que la expedícion propagandística que debía poner rumbo a Gaza este domingo se limitará, de momento, a una travesía doméstica por aguas barcelonesas, con amarre en destino secreto incluido.

Los organizadores del crucero antijudío en el que participaron Ada Colau, Greta Thunberg y la activista Ana Alcalde, más conocida como Barbie Gaza, han tenido que admitir que las condiciones del mar no están para gestas heroicas. "Nuestra idea era salir hacia aguas internacionales y dirigirnos a Sicilia, pero no es posible", ha explicado uno de los portavoces, Thiago Ávila, en una rueda de prensa previa a la partida. Traducido: hay oleaje.

En lugar de enfrentarse a la Armada israelí, los cerca de setenta barcos participantes se enfrentarán a un recorrido mucho más modesto: del Moll de la Fusta a algún punto indeterminado del litoral barcelonés. El secretismo sobre el destino —que podría ser otro muelle del mismo puerto— se justifica, dicen, por razones de seguridad. No se especifica si el riesgo proviene del Mossad o de las corrientes marinas.

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Eso sí, la intención declarada es retomar la ruta original "en uno o dos días", siempre que el Mediterráneo decida colaborar con la causa. Hasta entonces, la flotilla permanecerá en una especie de limbo náutico, con actividades festivas incluidas en el propio Moll de la Fusta, donde no han faltado música, consignas y ambiente de verbena reivindicativa.

Unos 70 barcos y un millar de participantes

El dispositivo moviliza a más de mil participantes procedentes de setenta países, según los organizadores, decididos a "romper el bloqueo de Gaza" y colocar el conflicto palestino en el foco internacional. Una misión de alto voltaje simbólico que, de momento, ha quedado reducida a un paseo portuario con escala técnica indefinida.

Entre los apoyos destacados figura Open Arms, la ONG de Òscar Camps, quien no ha escatimado en retórica. A su juicio, en esta flotilla "se embarca la poca humanidad que le queda a Europa".

También participa Greenpeace, cuya directora en España ha recordado que no se puede separar la defensa del planeta de la de quienes lo habitan, aunque el mar esté revuelto. Mientras tanto, los activistas insisten en que su salida es un "deber" ante la inacción de los gobiernos occidentales, aunque ese deber haya quedado condicionado por el estado de la mar.

Entre los tripulantes figuran varios activistas y una cuarentena de catalanes, incluidos perfiles habituales del ecosistema político y asociativo de la izquierda local. No hay, sin embargo, grandes nombres mediáticos en esta ocasión, quizá escarmentados por episodios anteriores en los que la épica acabó en devolución exprés.