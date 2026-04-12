La UCO envía al Supremo mails que prueban que Ábalos controlaba todo el proceso de la trama: reuniones, firma y cobro

José Luis Ábalos estuvo al cargo de todo el proceso de la trama de venta de mascarillas y test PCR, tal y como prueban los mails incorporados al sumario por la UCO y que ahora juzga ya el Supremo. Estuvo en el impulso de los contratos, en las gestiones para evitar problemas, en el impulso de los miembros de la tram en la gestión de los fletes y hasta en garantizar el cobro del dinero.

La UCO ha señalado en su material incorporado a la causa que Ábalos se hizo presente incluso cuando surgían problemas puntuales y había que dejar claro que el contrato con la trama se tenía que firma sí o sí. Entre las pruebas remitidas al Supremo figuran mails que dejan claro ese control por parte de Ábalos. "El personal del órgano de contratación volvió a mostrar ciertas reservas hacia la citada mercantil", señala en un caso concreto la UCO. "Así, el Director General Financiero y de Control de Gestión de ADIF, D. Manuel Fresno Castro, tras comparar la solvencia de Soluciones de Gestión y la de otro de los potenciales adjudicatarios –Injoo Technologies, S.L.– concluyó que lo más razonable era contratar con la empresa más fiable, rápida y barata", explica en ese concreto episodio la UCO.

Pero "nada de lo anterior evitó que terminara de consumarse el plan previamente trazado por los Sres. Ábalos Meco, García Izaguirre y de Aldama. El mismo 27/03/2020, el MITMA publicó la Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, reguladora de la segunda adquisición de mascarillas, firmada por el Sr. Ábalos" y la presidencia de ADIF, Isabel Pardo de Vera "adjudicó el contrato con número de expediente 2.20/04110.0055 a Soluciones de Gestión, por importe de 12.500.000 euros (IVA incluido)", destaca la investigación.

La "orden ministerial", para colmo, y "al contrario que la disposición reguladora de la primera compra, no especificaba siquiera los destinatarios del nuevo contingente de mascarillas, limitándose a señalar que "[l]a distribución concreta entre los destinatarios se realizará teniendo en cuenta las necesidades derivadas de la evolución de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 en el momento de la recepción del suministro". Una indeterminación de los destinatarios de las mascarillas adquiridas "que choca con su tramitación por medio del procedimiento de contratación de emergencia, como es evidente", alerta la UCO.

La orden de contratar provenía de "la cúpula del MITMA, y todos los trámites posteriores no fueron más que la pura y simple formalización de los designios de los ahora acusados. Esta circunstancia era perfectamente conocida por el personal de ADIF, lo que hizo que D. Michaux Miranda Paniagua indicase a Dña. Isabel Pardo de Vera el 01/04/2020, que habían recibido la instrucción de tramitarlo con la misma empresa que Puertos del Estado (Soluciones de Gestión)", añade el informe de la UCO.

Y no es, en absoluto, la única evidencia de que todo el proceso estaba controlado por Ábalos. El escrito de acusación del PP ante el Tribunal Supremo detalla el papel del exnumero dos de Sánchez para todo –Ábalos– en beneficio de Air Europa, la misma compañía con la que se reunió la mujer del presidente del Gobierno durante la tramitación del rescate de 475 millones de la aerolínea: "Nótese que el Sr. Ábalos no se limitó exclusivamente a predeterminar las condiciones del contrato y la identidad del adjudicatario, sino que también intervino personalmente para resolver los problemas surgidos en la fase de ejecución del mismo, controlando todos los resortes del lucrativo proyecto que se traían los tres acusados entre manos", señala ese documento igualmente en poder del Supremo.

El escrito lo explica: "Así, una vez adjudicado el contrato, Soluciones de Gestión alteró sustancialmente las condiciones originariamente pactadas, alegando una presunta imposibilidad de cumplir con el suministro en el plazo de 48 horas inicialmente acordado". Pues bien, "la alteración del plan de vuelos inicialmente convenida y contratada con Air Europa motivó que el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo Lobo, llegara a plantearse la rescisión del contrato".

Efectivamente, un correo electrónico de Toledo señaló lo siguiente: "Me parecen unos plazos demasiado largos. No es eso lo que ofertaron. Si el problema como dicen son los fletes hay que ponerles presión y activar a Iberia o al Ejército para que pongan un avión cargo".

Toledo dio más detalles en su email: "No es explicable lo de la escasez de aviones o slots por lo que me dicen fuentes del sector. En resumen: NO podemos conformarnos. Presión y soluciones alternativas para flete de aviones".

Ese correo electrónico iba dirigido a Álvaro Sánchez Manzanares, el secretario general de Puertos del Estado. Y añadía: "Me está indignando cómo va la cosa. Si no responden acortando notablemente dadme un teléfono de contacto y hago gestiones personalmente porque al final quien va a dar la cara por el retraso soy yo. Si esos son los plazos estoy por rescindir. La otra oferta nos garantiza una semana y a mitad de precio. Francisco Toledo Lobo, presidente de Puertos del Estado".