Óscar Puente se enfrentará a las víctimas y al PP por la rotura de la vía en Adamuz

El ministro de Transportes, Óscar Puente, sigue sin responsabilidades después de que se conociera que la vía de Adamuz se rompió 22 horas antes del accidente, en las que no saltó la alarma que habría evitado la tragedia. El próximo miércoles, 15 de abril, el ministro se enfrentará a las víctimas y al PP en el Congreso.

El grupo de Ester Muñoz ha registrado tres preguntas para Puente, a las que ha tenido acceso Libertad Digital, para forzarle a dar explicaciones. Correrán a cargo de los diputados Elías Bendodo, Miriam Guardiola y Eduardo Carazo. El secretario general del PP, Miguel Tellado, interpelará a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y la portavoz parlamentaria al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Bendodo preguntará al ministro si "cree que ha cumplido con su obligación como ministro de Transportes"; Guardiola le interpelará para que aclare si "tienen los españoles un servicio ferroviario a la altura de los impuestos que pagan" y, por último, Carazo preguntará "cuándo piensa asumir su responsabilidad y dimitir", algo que Puente rechaza de plano.

La ausencia de Pedro Sánchez durante la sesión de control, a la que se suman la de los ministros de Economía, Carlos Cuerpo; Defensa, Margarita Robles; Exteriores, José Manuel Albares, y Asuntos Sociales, Ernest Urtasun, provocará que la expectación se centre todavía más en Puente. Ese día, además, las víctimas del accidente han convocado una protesta a las puertas del Congreso.

La Asociación Víctimas del Descarrilamiento Adamuz exige la dimisión del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, con el que se reunieron la semana pasada para exigirle que deje su cargo. Marco rechazó asumir responsabilidades hasta conocer el informe definitivo sobre las causas del accidente. Las víctimas recuerdan que el director de Rodalies sí dejó el cargo por el accidente de Barcelona. El miércoles acudirán a la Cámara Baja para pedir justicia.

Puente intentó restar importancia al último informe de la Guardia Civil sobre la rotura de la vía, asegurando que Adif ya había apuntado en esa dirección. El ministro se sacude toda la responsabilidad, agravada porque la información se conoce en pleno juicio a su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos, en un claro ejemplo de fallo de gestión y negligencia, consecuencia en parte de la corrupción.