Adif acusa a la Guardia Civil de malinterpretar el tecnicismo sobre la rotura de carril en Adamuz

El presidente de Adif, Pedro Marco, ha señalado que la Guardia Civil no habría interpretado correctamente los tecnicismos en los que se basa su informe sobre el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz. Según el informe, el carril afectado ya estaría roto 22 horas antes del suceso, a partir de una caída de tensión registrada en los sistemas de señalización. Marco, sin embargo, ha defendido que ese dato "no permite extraer una conclusión definitiva" sobre la existencia de una rotura previa.

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes, el responsable de la entidad pública gestora de la infraestructura ferroviaria ha insistido en que el sistema del que procede esa información tiene una función distinta a la detección de incidencias en la vía. Ha explicado que la señal citada en el informe de la Guardia Civil procede de un sistema utilizado exclusivamente para determinar la ubicación de los trenes en la red ferroviaria. Además, ha afirmado que una caída de tensión puede ser compatible con una rotura de carril, pero no constituye una prueba determinante de que dicha rotura se haya producido.

"Hay un nivel de tecnicismo tal que, evidentemente, yo creo que no está bien interpretado", ha señalado el presidente en relación con las conclusiones del informe. Según ha añadido, el sistema en cuestión no está diseñado para la detección en tiempo real de roturas en la vía, sino para el control operativo del tráfico ferroviario.

Un sistema sin detección de roturas en tiempo real

El presidente de Adif ha subrayado que actualmente no existe en el sector ferroviario ningún sistema capaz de detectar de forma inmediata una rotura de carril y ha defendido que la interpretación de los datos debe hacerse teniendo en cuenta esas limitaciones. También ha señalado que la hipótesis planteada por la Guardia Civil se basa en la posibilidad de que la caída de tensión sea indicativa de una incidencia, pero ha recalcado que esa relación no es concluyente.

Asimismo, ha añadido que el análisis de estos sistemas requiere un conocimiento técnico específico que puede dar lugar a interpretaciones distintas. En cuanto a la gestión del material relacionado con el accidente, Pedro Marco ha defendido la actuación de la entidad. Ha afirmado que todos los elementos han sido "custodiados y que algunos han sido manipulados", aunque siempre con autorización judicial.

Según ha explicado, la manipulación se realizó únicamente para comprobar las soldaduras de los elementos implicados en el siniestro. Marco también ha hecho referencia a unas chapas de aluminio que la Guardia Civil no habría recogido inicialmente y que Adif recogió posteriormente para depositarlas junto al resto del material relacionado con el accidente.

El presidente de Adif ha asegurado que todo el proceso ha sido comunicado: "Comunicamos a la autoridad judicial todo el proceso que se ha seguido, toda la documentación y dónde tiene a su disposición esos elementos", ha afirmado durante la rueda de prensa.