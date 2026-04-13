Bolaños, sorprendido, carga contra Peinado y augura que un "tribunal imparcial" revocará el caso Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado da por cerrada la instrucción de la causa abierta a la mujer de Pedro Sánchez y procesa a Begoña Gómez, que será juzgada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

La primera reacción del Gobierno ha llegado de la mano del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien asegura que esta instrucción "ha avergonzado a muchos ciudadanos, jueces y magistrados".

El ministro se ha pronunciado a preguntas de los medios de comunicación sobre la última hora de un caso que afecta de lleno al entorno más cercano del presidente del Gobierno y sus presuntas corruptelas. Sin embargo, el titular de Justicia, visiblemente sorprendido por la noticia, ha cargado directamente contra el magistrado y ha expresado su confianza en que un "tribunal imparcial e independiente vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción" y adopte decisiones "conformes a derechos".

"Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable", ha afirmado Bolaños, en un contexto en el que en el Tribunal Supremo se está juzgando al ex secretario de Organización del PSOE y exministro de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, por el caso Koldo.

Asimismo, ha defendido que no existe, en su opinión, ningún elemento que pueda derivar en una sentencia condenatoria contra Begoña Gómez. "No tengo ninguna duda de que en este caso, donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer", ha defendido el ministro, que forma parte del Ejecutivo que tacha de "bulos" cualquier información que le resulta incómoda.

"Me llama la atención esta resolución, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha dicho la Audiencia Provincial de que no había nada, pues sigue sin haber nada", ha añadido Bolaños, mientras la mujer del presidente, ya procesada, le acompaña en su viaje oficial a China, donde está previsto que asista, entre otros actos, a un banquete con el mandatario chino Xi Jinping.