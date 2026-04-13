Los socios de Cerdán se escandalizaron por su nivel de gastos: "De lo bueno lo mejor, no son nada discretos"

José Luis Rodríguez Zapatero llegó a calificar a Santos Cerdán de "súper Santos Cerdán", porque, decía el expresidente manchado por el caso Plus Ultra, había que agradecerle "todo lo que había hecho" por el PSOE. Y empieza a confirmarse que hizo muchas cosas por ese partido. Y que, de hecho, vivía acorde a lo que le debían en el PSOE. Porque, mientras Pedro Sánchez no dejaba de respaldarle y se unía a los elogios a su segundo secretario de organización, que ha pasado por la prisión de Soto del Real, Cerdán disparaba las alarmas incluso entre sus socios de trama por el elevado nivel de vida que llevaba. "De lo bueno, lo mejor, y no son nada discretos. Ya les vale", eran algunas de las frases que cosecharon los interminables gastos de la familia Cerdán por parte de la familia de Antxon Alonso. Y es que empezaron a temer que semejante alarde de pisos, viajes, comidas y demás delatase la trama de obras públicas presuntamente amañadas, como efectivamente acabó ocurriendo.

Un nivel de vida que levantó sospechas

Desde el inicio, la UCO sostuvo que uno de los elementos delatores de la trama fue el incremento del nivel de vida de Cerdán. En el PSOE no dejaron de negarlo y de insultar a todos los medios que publicamos los avances de la investigación. De hecho, el PSOE y sus medios afines no dejaron de negar la existencia del informe de la UCO que llevó a prisión a "súper Santos Cerdán".

Pues bien, en algo es cierto que el hombre de máxima confianza de Sánchez era un súper héroe: en gastar y disparar su nivel de vida.

La UCO ha acreditado ya, como ha publicado Libertad Digital, que la sociedad Servinabar era un mecanismo de pago de la trama de presuntas obras públicas amañadas por cargos del PSOE. Ya ha trascendido el enfado de la mujer de Antxon Alonso —el socio de Santos Cerdán— por los gastos de ‘la Paqui’ —Francisca Muñoz, la mujer del que fuera secretario de organización del PSOE y muñidor del Gobierno de Pedro Sánchez— en El Corte Inglés. De ella llegó a decir que la conocían "todos los vendedores del Corte Inglés", por el volumen de gastos que cargaba a la tarjeta de esa empresa, vinculada por completo a la trama de presunta corrupción, receptora de infinidad de obras públicas y de la que era socio al 45% el propio Cerdán. También ha publicado ya este diario las pruebas de la afición por el gasto ajeno de la Paqui, trasladado a los muebles de la casa de Madrid. Y también de su afición por los restaurantes caros —cerca de cien fueron cargados a la tarjeta de la empresa de la trama—.

Temor dentro del círculo cercano

Pero es que la situación llegó a tal punto que fueron los propios Antxon Alonso y su mujer quienes temieron que tal falta de "discreción" en el gasto llegase a llamar la atención de la Justicia, como, efectivamente, acabó ocurriendo.

"Y restaurantes fin de semana sí y otro también", comentaba el matrimonio socio de Cerdán. "Todos de lo bueno, lo mejor", añadían. "Eso no es plan", sentenciaban. Y concluían con una advertencia: "Ya les vale". "Gastar y gastar", añadían. "Y encima no son nada discretos".

Intercambio de mensajes entre los implicados.

Intercambio de mensajes entre los implicados.

La cosa llegó a tal punto que la mujer de Antxon Alonso exigió que se pusiera fin a la situación: "Le tenéis que coger entre los dos y hablarle claro", en referencia a ‘la Paqui’, la mujer de Cerdán. Y el mensaje les llegó: "Hemos quedado en pararlo".

Aunque lo pararon tarde, y la UCO ya estaba en la pista.