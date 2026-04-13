Sánchez recurre al aborto y la regularización masiva para resucitar a Montero en Andalucía

Las encuestas recogen un batacazo para el PSOE de María Jesús Montero en Andalucía. Las expectativas son tan bajas que una mínima mejora acabará vendiéndose como un éxito rotundo. Para frenar la sangría, y lograr sacar cabeza, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene en la recámara dos asuntos con los que busca movilizar a la izquierda: el aborto y la regularización masiva.

Está previsto que este martes se lleve al Consejo de Ministros el decreto aprobado en primera vuelta hace meses, sobre el que el Consejo de Estado emitió dictamen alertando de la envergadura de la medida por el número y alcance de los beneficiados. Sus conclusiones no son preceptivas, el Gobierno puede obviarlas, como parece que ya tenía intenciones de hacer al haber planificado aprobar la regularización la próxima semana antes de conocer siquiera el informe de este órgano constitucional.

La regularización masiva, por tanto, entraría ya en vigor la próxima semana, una vez se publique en el BOE, a punto de que comience oficialmente la campaña en Andalucía, donde la inmigración será uno de los asuntos que centren la contienda, ya que se trata de una bandera habitual de Vox, que el PSOE intentará contrarrestar presumiendo de dar papeles a los irregulares.

De esta forma, los socialistas agitarán, de nuevo, el fantasma de la "ultraderecha" para arrinconar al PP y, de paso, movilizar a la izquierda en contra de los de Abascal, especialmente en provincias donde Vox podría arrebatar la segunda plaza al PSOE, según recogen todos los sondeos. Es el caso de Málaga o Almería, donde se registra el mayor número de población inmigrante de Andalucía.

El otro asunto con el que el Ejecutivo aspira a agitar la campaña es la reforma de la Constitución para blindar el aborto, y que ya ha aprobado el Consejo de Ministros. Está previsto que pueda ser debatida en el Pleno de la última semana de abril, es decir, el jueves 28 de abril. PP y Vox tumbarán la propuesta, que necesita de tres quintas partes de la Cámara para prosperar.

Sánchez es consciente de que carece de apoyos para sacarla adelante, pero ha decidido igualmente aprobar la medida para desviar el foco de la corrupción que le rodea. La promesa, guardada en un cajón durante meses, se recuperaba en pleno juicio por el caso Ábalos y Koldo, y su debate coincidirá con el arranque de la campaña andaluza. Se hará, además, esquivando el procedimiento agravado, tal y como publicó Libertad Digital.

El peligro de la regularización exprés

De la misma forma que el Gobierno ha optado por poner en barbecho el pacto alcanzado con ERC para el cupo catalán, dado el perjuicio que supondría para el PSOE, decide ahora agitar dos asuntos que suelen movilizar a su electorado. Especialmente grave, la regularización masiva, que sí se aplicará, a pesar de las advertencias lanzadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por las CCAA y del caos administrativo.

La medida entrará en vigor a pesar, incluso, de los avisos de la UE, que sigue esperando a ser informada por el Ejecutivo sobre una regularización que afectará a todo el continente, debido al espacio Schengen. De hecho, contraviene el Pacto Migratorio Europeo y va en contra de las medidas adoptadas por los demás países, que han endurecido los controles migratorios. Supone, además, un reto para las CCAA, dada la posible saturación de servicios públicos.

Este asunto ha derivado en un conflicto de atribuciones, presentado por el PP ante el TC, dado el veto aplicado por la Mesa del Congreso a las enmiendas de la Ley de multirreincidencia, donde se recogía un cambio para exigir certificado de antecedentes penales a los regulados, y no una simple declaración responsable, como ahora. Un auténtico coladero que pone en riesgo la seguridad del país.