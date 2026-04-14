ACOM estalla contra la hipocresía de Sánchez y Albares: el Gobierno tolera y promueve el antisemitismo

La organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de desvirtuar la lucha contra el antisemitismo tras las declaraciones del Ejecutivo del pasado 11 de abril, en las que defendía su estrategia nacional en esta materia.

ACOM sostiene que el denominado "Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo y Fomento de la Vida Judía", aprobado en 2023, no constituye una iniciativa propia del Gobierno, sino que responde a la transposición de la Estrategia Europea para el período 2021–2030.

Según la organización, este marco no nace de una decisión autónoma del Ejecutivo, sino de una obligación derivada de las instituciones comunitarias. En ese sentido, cuestiona que el Gobierno de Pedro Sánchez se presente como pionero en este ámbito.

🔴ACOM denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro Albares prostituyen una causa esencial: la lucha contra el odio a los judíos En respuesta a las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores del 11 de abril de 2026, @jmalbares, en las que el Gobierno se… — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio - ACOM (@ACOM_es) April 14, 2026

La definición de antisemitismo

Uno de los principales puntos que señalan en ACOM es la aplicación de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). La organización afirma que el Ejecutivo ha suscrito esta definición, pero no la aplica plenamente ni la ha refrendado en sede parlamentaria.

En concreto, señala que el plan omite lo que considera una de las formas actuales más extendidas de antisemitismo, el antisionismo, que, según ACOM, "demoniza al Estado de Israel, criminaliza sus instituciones y deshumaniza a sus ciudadanos". La asociación considera que esta exclusión implica que determinadas expresiones de odio quedarían fuera del marco de actuación del plan, lo que limita su alcance.

Aplicación jurídica

ACOM también critica que la definición de la IHRA no se haya incorporado plenamente al ordenamiento jurídico, ni se haya aplicado en ámbitos como la legislación de contratación pública. Además, señala que "el Ejecutivo ha suscrito la definición de la IHRA, pero se niega a aplicarla plenamente o a refrendarla en el Parlamento. Esta contradicción evidencia que muchas de sus posiciones encajarían en dicha definición, motivo por el cual prefiere mantenerla como un marco vacío".

Según expone en su comunicado, esta ausencia de desarrollo normativo respondería a una decisión deliberada del Ejecutivo: "Estas formas evidentes y agresivas de antisemitismo están siendo toleradas, cuando no promovidas, desde el propio Gobierno y su entorno". La organización vincula esta situación con la existencia de posiciones que podrían encajar dentro de dicha definición y que no estarían siendo abordadas mediante instrumentos legales adecuados.

Sefardíes

Otro de los aspectos que aborda el texto de ACOM es la concesión de nacionalidad a los sefardíes. La organización recuerda que esta medida deriva de la Ley 12/2015, que se aprobó durante el Gobierno del Partido Popular. "Presentar esta reparación histórica como una concesión propia es una manipulación inaceptable", sostiene el comunicado.

En este sentido, defiende que el actual Ejecutivo no es el impulsor de esta iniciativa y denuncia que su aplicación se habría visto afectada por trabas administrativas que han ralentizado el proceso.

Por último, ACOM afirma que el Gobierno estaría "desnaturalizando" y "relativizando" la lucha contra el antisemitismo, al tiempo que denuncia una utilización política de esta cuestión. La organización señala que "seguirá denunciando esta situación y exigiendo una respuesta firme, coherente y sin excepciones frente a todas las formas de antisemitismo, incluida su manifestación contemporánea".