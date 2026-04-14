El Gobierno obvia las recomendaciones del Consejo de Estado y da luz verde a la regularización masiva

Es el primer Consejo de Ministros sin la presencia del presidente Sánchez, que se encuentra de viaje oficial en China junto a su mujer procesada, y que va a ser presidido por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Cuatro meses después de pactarlo con Podemos como cesión política, el Gobierno ha dado luz verde a la regularización masiva de alrededor de medio millón de inmigrantes, obviando en buena medida las recomendaciones del Consejo de Estado.

Según el Ejecutivo, en las últimas horas se ha trabajado para solventar las objeciones planteadas por el órgano consultivo. Sin embargo, se evidencian dos lecturas contrapuestas del informe. El Gobierno "celebró el respaldo y su aval", mientras que el dictamen advierte de una medida de gran impacto administrativo y sin una adecuada concreción del impacto presupuestario.

Entre los puntos señalados en el informe destaca la revisión de los criterios de vulnerabilidad que pueden alegar los solicitantes de regularización por arraigo. También se cuestiona el requisito de acreditar antecedentes penales, especialmente complejo para personas procedentes de países en conflicto o sin acceso a registros, permitiendo en esos casos una declaración responsable, algo que la oposición considera un posible "coladero".

Otro de los reparos del Consejo de Estado es la ausencia del informe de la Agencia de Protección de Datos, así como una observación de carácter político sobre el origen del Real Decreto. El órgano, presidido por la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, señala que no debe presentarse esta norma como respuesta directa a la Iniciativa Legislativa Popular debatida en el Congreso en 2024 y respaldada por más de 600.000 firmas.

Pese a estas objeciones, el Gobierno ha minimizado el dictamen, calificándolo de "observaciones para mejorar y pulir el texto", según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha agradecido las recomendaciones del Consejo de Estado.

"Esta regularización la pide la patronal, la pide la Conferencia Episcopal, la pide el Vaticano; solo están en contra de ella el Partido Popular y Vox", ha defendido Bolaños, después de que la Comisión Europea haya cuestionado el proyecto por sus posibles consecuencias en el resto de Estados miembros, incluyendo la devolución a España de inmigrantes regularizados que se desplacen a otros países de la UE.

En todo caso, el Gobierno defiende la medida como una vía de refuerzo de ingresos públicos. "Va a permitir que la Seguridad Social y la Hacienda Pública tengan mayores recursos para hacer frente al Estado del bienestar que cada día queremos reforzar", ha afirmado Bolaños, en un contexto de presión sobre los servicios públicos como la sanidad y la educación, pese al incremento de la recaudación fiscal.