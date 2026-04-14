Feijóo sale en defensa de Peinado ante el "señalamiento" del Gobierno por procesar a Begoña Gómez

El presidente del Partido Popular ha rechazado de plano los ataques del Ejecutivo al juez Peinado, después de procesar por cuatro delitos a Begoña Gómez, de viaje en China junto a su marido, Pedro Sánchez. "¿Por qué tenemos que tragar con señalamientos a la Justicia hechos por todo el Gobierno, capitaneados por el ministro de Justicia?", se ha preguntado Alberto Núñez Feijóo en una reunión en el Congreso con sus grupos parlamentarios.

"En democracia, a la Justicia se le respeta, no se le desprecia", ha sentenciado el líder del PP, que ha acusado al jefe del Ejecutivo de ser "el culpable" y "el máximo responsable del deterioro en el que vive la sociedad española". "En ningún país de la UE es admisible que la mujer del primer ministro esté cuatro veces imputada y procesada por delitos graves de corrupción, sin que el primer ministro dimita", ha criticado.

Feijóo ha comparado a Sánchez con Viktor Orban. "Vamos a liberar a Europa y a España del Orban del sur", ha prometido, ironizando con que la izquierda se congratule del resultado electoral en Hungría, donde ha ganado Péter Magyar, socio del PPE. "Ver al PSOE y al resto de la izquierda radical de España que se alegren por una mayoría absoluta del PP en Hungría, lo celebramos doblemente, y si además ellos han conseguido cero diputados, no se puede pedir más", ha añadido.

El polémico viaje a China

El presidente del PP ha advertido, de nuevo, contra la regularización masiva que se ha aprobado este martes en Consejo de Ministros, y que podría beneficiar a más de un millón de inmigrantes. "Es en el Congreso donde debería sustanciarse este debate", ha dicho, criticando que la decisión se adopte a pesar del rechazo del Parlamento, de las advertencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las quejas de las CCAA y del propio Consejo de Estado.

Sobre el viaje de Sánchez a China, Feijóo ha criticado que se produzca en pleno juicio por el caso Ábalos, en un intento por "desviar la atención de la agenda judicial que afecta a su familia" y le ha instado a informar al Congreso de si tiene intenciones de cambiar las alianzas internacionales de España. "Ceder el espacio que le corresponde a países democráticos, para cederlo a países que no lo son, es una traición a los valores democráticos del mundo, y sólo cabe preguntarse a cambio de qué", ha sentenciado.

De esta forma se refería a la propuesta hecha por el presidente del Gobierno de ceder espacio a China a cambio de que Europa renuncie a su cuota de poder. Un gesto con el régimen comunista que se suma a la cantidad de guiños que ha lanzado al gigante asiático, y que ha recibido como recompensa los elogios de la dictadura, con la que el Ejecutivo ha promovido varios acuerdos.