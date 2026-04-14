"Gracias, presi": Sánchez se hace con una legión de fans entre los inmigrantes

El Gobierno ha aprobado este martes la regularización masiva de aproximadamente 500.000 inmigrantes en un Consejo de Ministros presidido por el vicepresidente Carlos Cuerpo. Pedro Sánchez no estaba en Madrid, pero ha escrito una carta desde China a los españoles en la que calificaba la regularización de "acto de justicia" y confesaba sentir "orgullo de ser español". Mientras tanto, en la oficina del Consorcio de Transportes de Madrid, en Ríos Rosas, varios inmigrantes recogían el historial de transportes para acreditar su arraigo y de paso agradecían al presidente del Gobierno la medida.

En la oficina del Consorcio de Transporte de Madrid esta mañana distintos inmigrantes entraban y salían de la oficina. Dentro, en una sala de espera aguardaban para obtener el certificado. A las puertas, sin embargo, no había ninguna cola ni colapso. Lo difícil, tal y como ya ha adelantado Libertad Digital, era conseguir la cita a través de internet.

Allí, José Mario, un hondureño que lleva cuatro años en España, ha podido recoger el certificado del historial de su tarjeta de transportes. Una amiga tuvo que conectarse repetidamente a la aplicación para encontrar un hueco, pero ya ha realizado más de medio camino para lograr su residencia. "¡Gracias, presi!", celebra. Llegado el caso, no dudaría en "votar por Pedro". "Gracias a él y gracias a Dios", dice. Boubakar Sissi es un senegalés que lleva dos años en España. Llegó a su cita sin el pasaporte que, según sus palabras, "lo había perdido en casa". "Nos sentimos orgullosos de él [de Pedro Sánchez]", cuenta. Jaimer, un colombiano que ha acudido realizar el mismo procedimiento, afirma que "Pedro Sánchez es la mano derecha de los inmigrantes" y que también votaría por él si pudiera.

También se encontraban en la sede Mohamed Forhad y Mohamed Shopon, dos ciudadanos de Bangladés. Fueron aún más hiperbólicos al agradecer la nueva normativa: "He is wonderful" ('es maravilloso'), dicen de Sánchez.

El peso de Podemos

El Consejo de Estado, en su dictamen previo a la aprobación del decreto, advirtió de un "gran impacto administrativo" y señaló la ausencia del preceptivo informe de la Agencia Española de Protección de Datos. También cuestionó la verificación de antecedentes penales para solicitantes procedentes de países en conflicto o sin registros fiables, donde bastará con una declaración responsable.

La Comisión Europea ya ha advertido de las posibles consecuencias para el resto de Estados miembros, entre ellas la obligación de readmitir en España a los inmigrantes regularizados que se desplacen a otros países de la Unión. El Gobierno tampoco ha concretado el impacto presupuestario de la medida, otro de los reparos del Consejo de Estado que ha quedado sin respuesta.

La regularización no surgió de un análisis técnico. Se pactó hace meses con Podemos como cesión política para sostener la coalición de Gobierno. Hay que tener en cuenta que la regularización masiva de inmigrantes puede suponer, a medio o a largo plazo, una regularización electoral y la conformación de un nuevo censo que abra un nuevo terreno de juego político para recaudar votos. Ellos ya saben a quién darle las gracias