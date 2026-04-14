Mientras el Tribunal Supremo acapara la inmensa mayoría de titulares en materia de corrupción con el caso Koldo-PSOE, otras instancias avanzan en otros caso. Y así ha sido con el caso SEPI, una trama que afecta al que fuera presidente de esa entidad -Vicente Fernández Guerrero- y a Leire Díez, la misma del caso Cloaca, ambos respaldados por la propia María Jesús Montero: el primero directamente como presidente y la segunda como supuesta experta en los grupos de asesoría en la contratación en época del COVID. Así, la comisión de investigación del Senado sobre el caso SEPI -donde están ya imputados el expresidente de la sociedad Vicente Fernández Guerrero; Leire Díez, la fontanera del PSOE; y Antxon Alonso, el socio de Cerdán en Servinabar que negoció con PNV y Bildu la investidura de Sánchez- ha permitido confirmar una mentira delatora: la de Belén Gualda, actual presidenta de la SEPI, que, lejos de desvincularse lo ocurrido en el rescate de Air Europa ha mentido para asegurar que esa inyección de 475 millones de euros se hizo sin injerencia externa. Y es que la UCO ya ha acreditado que el 16 de julio de 2020 hubo una sucesión de reuniones que comenzó con la que unió a Begoña Gómez -mujer de Pedro Sánchez-, con Javier Hidalgo -máximo responsable de Air Europa- en la sede del grupo empresarial, y acabó con la de Nadia Calviño, José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, para tratar de un rescate que no había sido ni solicitado oficialmente a esas alturas.

Sobre el caso SEPI, Gualda ha asegurado que no ha tenido conocimiento de ninguna irregularidad en las más de 800 auditorías internas realizadas durante sus cinco años de mandato. Y, claro, el problema es que la causa está abierta y judicializada por la existencia de inducciones penales en las contrataciones, lo que revela que esas auditorías internas han sido tan profundas y rigurosas como las de Óscar Puente en el Ministerio de Transportes.

La presidenta de la SEPI, además, ha afirmado que desconoce los cobros de Mediaciones Martínez, la empresa de la trama de Vicente Fernández Guerrero y Leire Díez, a pesar de que esa compañía medió para el rescate de la SEPI a la compañía Tubos Reunidos. Un rescate señalado por el Tribunal de Cuentas por sus irregularidades y que aparece detallado en los informes de la UCO.

Sobre el rescate a Air Europa, Gualda ha insistido una y otra vez en desvincularse del mismo, afirmando que lo aprobó el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, al que, sin embargo, no ha dudado en defender. Pero, para colmo, ha señalado que, en ese rescate, no intervinieron personas ajenas al expediente. Cuando lo cierto es que ha quedado demostrado lo contrario en informes de la UCO. El 16 de julio de 2020, Sánchez convocó a Ábalos y Calviño para abordarlo, mientras Begoña Gómez horas antes se había reunido con Javier Hidalgo y mientras que Ángel Víctor Torres recibía mensajes de Aldama, mencionado como "el de Air Europa", con el que se había reunido el día anterior. El mismo 16 de julio de 2020, para colmo, albergaba una tercera reunión previa a la de Sánchez: entre Ábalos, Aldama e Hidalgo.

Ya en septiembre, y tras la llamada de Hidalgo a Begoña Gómez, Sánchez ordenó "dar una vuelta" al rescate, que se cerró apenas seis días después, tal y como consta en los WhatsApp ya conocidos entre el presidente y el todavía ministro de Transportes.

Sobre el rescate a Plus Ultra, Gualda también ha mentido al asegurar que la compañía está cumpliendo con los pagos. Pero lo cierto es que se acaba de confirmar que la propia SEPI está renegociando el calendario del rescate por los problemas de la empresa para devolver los 53 millones de fondos públicos logrados del Gobierno de España.

Gualda sostiene que la compañía ha devuelto 12 millones de euros, pero ha aclarado que se corresponden sólo con pagos de intereses, no del principal. La aerolínea vinculada a las presuntas acciones de Rodríguez Zapatero no ha devuelto aún ni un solo euro del rescate.