Los pactos de la trama y Air Europa: Ábalos insistió en traer mascarillas con sus aviones hasta que lo bloqueó China

La UCO ha trasladado al Supremo una parte de sus investigaciones en la que se centra en los acuerdos de la trama con Air Europa. Y es que José Luis Ábalos defendió hasta el último momento el mantenimiento de los fletes de aviones de Air Europa pese a la insistencia de algunos técnicos en usar aviones militares o de Iberia.

La UCO incluye en su documentación la siguiente explicación: "La proforma remitida por Soluciones de Gestión al Sr. García Izaguirre fue aceptada por Puertos del Estado al adjudicar el contrato de emergencia a dicha mercantil". Y, tras la adjudicación se produjo una modificación sustancial de la oferta y, por lo tanto, del contrato. "Entre dichas modificaciones destaca la modificación en los términos que afectaron al transporte de las mascarillas que inicialmente se trataba de un envío único de 8 millones de mascarillas en el plazo de 48 horas. En la modificación de las condiciones de entrega se recoge la posibilidad de que Puertos del Estado flete un avión militar o civil por su propia cuenta en cuyo caso se aplicará un descuento de 224.000 euros por este concepto".

Pues bien, tras aportar esa idea, surge una "cadena de correos donde se analiza y valora por parte de los empleados de Puertos la modificación de la oferta de Soluciones de Gestión" y uno de los cargos de la entidad "menciona de manera expresa la necesidad de modificar el precio del contrato a lo que el Sr. Sánchez Manzanares [en aquel momento, secretario general de Puertos del Estado puesto por el Gobierno] le contesta el 24 de marzo de 2020 a las 20:01 horas: "[...] Obviamente el precio de la logística del segundo envío hay que descontarlo (como poco 1 millón de euros)".

Pero el espíritu ahorrador duró poco: "Sin embargo, el Sr. Sánchez Manzanares corrige esa primera indicación y escribe el 25 de marzo de 2020 a las 20:28 horas: "Tema del avión, dice el Ministerio que lo dejemos así. La oferta original era un flete y en esta van a ser dos fletes más el militar". Asunto cerrado. El Ministerio era, obviamente, el de José Luis Ábalos.

"Al modificarse la oferta el 26 de marzo de 2020 el Sr. Rotaeche remitió un correo (Asunto: Chárter mascarillas) en el que dice: "Hola Álvaro, con respecto a la cuestión del chárter, te adjunto el contrato con Air Europa, donde puedes ver coste y fechas, etc. en el anexo. Nuestra intención es total transparencia en todo momento", señala la UCO.

"Consta en la causa el contrato y anexo entre Soluciones de Gestión y Air Europa para el flete de un avión chárter por importe de 244.000 €. Dicho contrato indica que los firmantes por parte de Air Europa son D. David Fuster y D. Imanol Pérez", detallan los investigadores.

El mismo día 26 de marzo de 2020 aparece otro correo en el que se informa del uso de un avión militar para el primer cargamento (Asunto Envío Militar). "Consta en los correos recabados del Mitma por la UCO que el 3 de abril de 2020 se informa de que China suspende la vía diplomática para la tramitación de vuelos comerciales, solo pudiendo volar aquellas compañías ya registradas con la aviación civil china. Air Europa, como así consta en los correos, no era una de ellas", recuerda la UCO.

Y, por ese motivo, Dña. Angélica Martínez (del Mitma) envía un correo al "Sr. Sánchez Manzanares: "Álvaro este es el contacto que nos han traslado de Iberia a fin de que la empresa pueda ponerse en contacto con él e intentar fletar los vuelos correspondientes en el marco y de acuerdo con el contrato que tenéis suscrito". Se había terminado la posibilidad de traer mascarillas con Air Europa.

Pese a lo cual, "según el Informe de la UCO 197/2022 que obra en las actuaciones, Soluciones de Gestión abonó a Air Europa y Globalia 2.368.000 € y 1.200.000 USD, respectivamente. Esta información debe ponerse en relación con el calendario de entrega de mascarillas". Y es que "sólo 807.000 mascarillas llegaron antes del día 3 de abril de 2020, fecha en la que Air Europa perdió la posibilidad de fletar aviones desde China, motivo por el que el Ministerio empezó a gestionar con Iberia los fletes", apunta la UCO.

"Los sucesores del Sr. Ábalos Meco en el Ministerio debieron de conocer de las irregularidades explicadas hasta el punto de que D. Óscar Puente, actual ministro, solicitó una auditoría de los contratos con Soluciones de Gestión. La Inspección General de Servicios del Mitma, bajo la Dirección General de Organización e Inspección, realizó una auditoría interna que, pese a ser interna, reconoció parte de las irregularidades ya descritas en los Informes de la UCO", subrayan los investigadores.