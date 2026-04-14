Puente arrebata a Bolaños la defensa de Begoña Gómez en Moncloa

Una declaración de intenciones. O, en esta ocasión, tres. Los tres ministros que han comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros —y que han querido subrayar que son juristas— han arremetido con dureza contra el juez Peinado tras su decisión de sentar en el banquillo a Begoña Gómez. Después de expresar sus dudas sobre la instrucción, el ministro Félix Bolaños ha afirmado que las resoluciones de Peinado no se ajustan a derecho.

"Mi opinión es muy compartida por una buena parte de la ciudadanía española y por la carrera judicial. Pero afortunadamente España es un estado de derecho, no como en tiempos de Fernando VII. Por eso creo que las instancias superiores tomarán decisiones ajustadas a derecho", ha remarcado el ministro Bolaños, lanzando un mensaje de presión contra el magistrado e incluyendo al CGPJ en la ecuación, al admitir que a mediados de 2025 remitió una queja por escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, contra el juez Peinado.

"No lo hice publico por lealtad, lo hizo publico el juez investigado", ha señalado, al tiempo que ha criticado que "casi 11 meses después siguen investigando estas irregularidades". "Quizá el CGPJ debería ser consciente de que estas irregularidades deberían ir resolviéndolas", ha añadido a modo de advertencia.

El ministro no ha precisado a qué asociaciones de juristas se refería cuando ha asegurado que "la inmensa mayoría apoyan esa opinión", en un contexto en el que la principal asociación de jueces ha calificado de "inadmisibles" las palabras de Bolaños.

Quien ha intervenido con mayor vehemencia en la defensa de Begoña Gómez en Moncloa ha sido el ministro Óscar Puente, quien ha asumido un papel más protagonista que Félix Bolaños al intervenir sin ser preguntado y solicitar la palabra para expresar, según el propio Gobierno, su "opinión". "¿Estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad o ante causas que pretenden violentar a los representantes elegidos democráticamente? De la respuesta depende el presente y futuro de la democracia", ha afirmado el ministro Puente, sugiriendo una persecución judicial contra el entorno del presidente por el mero hecho de serlo y no por las diligencias abiertas en su contra.

A ojos del ministro socialista, "no hay viaje que no tenga su correspondiente resolución", en referencia a que en el anterior viaje oficial en el que Sánchez estuvo acompañado de su esposa —en octubre de 2024 en la India— fue imputada por apropiación indebida del software de su máster en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) e intrusismo.

"Sigo sin entender qué es lo que se le reprocha a Begoña Gómez", afirma el ministro, en una declaración que traslada la idea de que, a su juicio, no existen elementos claros de imputación. Puente insiste en esa línea al señalar que no alcanza a ver "cuál es el ilícito de su comportamiento", negando incluso la existencia de indicios suficientes que justifiquen la investigación. Va más allá cuando añade que "no veo por ningún lado el ánimo de lucro".

A partir de ahí, el ministro ha elevado el tono al sugerir que la causa podría tener un carácter "prospectivo". Pero el punto de mayor tensión llega cuando Puente arremete contra la credibilidad del magistrado: "Líbreme Dios a mi de calificar la actuación de un juez o de nadie en términos que son gravemente preocupantes si no hubiera una panoplia de elementos de prueba como para mínimo cuestionar la apariencia de imparcialidad en la toma de decisiones".

"Las decisiones de un juez no tienen que ser solo imparciales, sino que tienen que parecerlo y ese afán por aparentar imparcialidad no ha existido en ningún caso", ha continuado reprochando el ministro Puente, sin que se le hubiera preguntado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

En lo que supone un salto cualitativo en la ofensiva del Gobierno contra el juez Peinado, después de que este martes el presidente Sánchez abriera la veda al afirmar que "la justicia haga justicia", los ministros han salido en tromba para defender la "inocencia" de Gómez, incluso desde la propia mesa del Consejo de Ministros.

"Enfrente hay un auto que a mis ojos de jurista, como jurista que soy, tiene trámites, párrafos, aspectos que son inéditos y que van más allá de lo jurídico", ha enfatizado la ministra portavoz, Elma Saiz, quien ha asegurado confiar en "la inocencia de Begoña Gómez" porque "es una mujer de una trayectoria profesional y personal intachable". "Confío en la justicia, pero no es incompatible con criticar algunos procedimientos que la desprestigian profundamente", ha añadido, dejando de nuevo un recado al magistrado Peinado.

Fuentes gubernamentales se escudan en que solo están dando su "opinión" sobre un auto público, aunque dejan entrever el trasfondo del caso. Aseguran que "todos saben lo que está pasando, que saben lo que hay y que ojalá alguien pusiera orden".