Salud Hernández-Mora dibuja en esRadio el perfil más controvertido de Gustavo Petro y cuestiona su alianza con Sánchez

La visita de Gustavo Petro a Barcelona para participar en la cumbre de gobiernos progresistas promovida por Pedro Sánchez que tendrá lugar el 17 y 18 de abril ha reavivado la tensión. En Casa de Herrero, el programa de esRadio, el periodista Luis Herrero ha entrevistado a Salud Hernández-Mora, dedicada al reporterismo y una de las voces más conocedoras de la realidad colombiana.

Lejos de una imagen institucional al uso, Hernández-Mora ha trazado el recorrido de Petro como un dirigente de múltiples etapas: desde su pasado como alcalde hasta su consolidación como presidente. Pero, sobre todo, ha incidido en cómo el poder ha acentuado determinados rasgos de su personalidad y su forma de gobernar.

Uno de los puntos centrales de la conversación ha sido la relación de Petro con los medios y las redes sociales. Hernández-Mora ha asegurado que el presidente colombiano no duda en intentar desacreditar o presionar a quienes le resultan incómodos. "Él lo intenta", ha sostenido y ha aludido a inspecciones y mecanismos administrativos dirigidos contra varios periodistas.

La periodista ha descrito un clima de hostigamiento constante, amplificado por las redes sociales. Según ha explicado, Petro cuenta con un entramado de perfiles que actúan de forma coordinada para responder y atacar cualquier crítica. A lo que se suma, el señalamiento público desde el propio poder, que en ocasiones incrementa el riesgo para determinados profesionales.

Un líder volcado en comprar las redes

Más allá de su relación con la prensa, Hernández-Mora ha puesto el foco en la estrategia comunicativa del presidente. Petro, ha explicado, mantiene una presencia constante en redes sociales y en las intervenciones públicas.

Ese uso intensivo de la comunicación no es casual. Según la periodista, forma parte de una manera de gobernar basada en el relato, en la confrontación y en la división entre bloques sociales. Mora ha señalado que Petro ha sabido conectar con una parte del electorado que percibe su discurso como una respuesta a las desigualdades del país.

Uno de los ejemplos más llamativos de ese estilo de liderazgo, según ha relatado en el programa de esRadio, es la retransmisión de los Consejo de Ministros. Hernández-Mora ha explicado que Petro emite estas reuniones durante horas, ocupando espacios de máxima audiencia y lejos de ser debates técnicos, ha descrito estas sesiones como "intervenciones dominadas por el propio presidente", con escasa participación del resto del Ejecutivo y discursos violentos.

A pesar de las controversias, Petro mantiene niveles de apoyo significativos. Hernández-Mora ha situado su respaldo en torno al 35% o 40%, una cifra que, en su opinión, se explica tanto por medidas concretas como por su capacidad para construir un relato favorable. Incluso episodios que podrían haberle pasado factura —como su ausencia inicial en las pasadas inundaciones— no han tenido un impacto duradero. Según la periodista, el presidente logra reconducir esas situaciones a través de su discurso, trasladando la responsabilidad o reinterpretando los hechos y manipulándolos.

La cumbre progresista

La entrevista ha concluido con la cumbre impulsada por Pedro Sánchez. Hernández-Mora se ha mostrado escéptica respecto al mensaje de defensa de la democracia que se pretende trasladar desde ese foro.

Según ella, la trayectoria de Petro, marcada por sus enfrentamientos con instituciones y su forma de ejercer el poder, choca con ese planteamiento. Por ello, ha cuestionado que su presencia contribuya realmente a reforzar los valores que se pretenden reivindicar en la Global Progressive Mobilisation.