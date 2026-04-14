Sánchez, a la defensiva ante el procesamiento de Begoña: "El tiempo pondrá a todos en su sitio"

El presidente del Gobierno no ha podido esquivar las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa que ha ofrecido tras su encuentro con el mandatario chino, Xi Jinping, sobre el procesamiento de Begoña Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Para Moncloa no hay caso, y en ello ha vuelto a insistir Pedro Sánchez.

"Yo lo que le pido a la justicia que haga justicia, y estoy convencido que el tiempo va a poner a todo y a todos en su sitio, no tengo nada más que decir", ha despachado el presidente del Gobierno desde China al ser cuestionado por el procesamiento de su mujer, refugiándose en una crítica velada al juez Peinado, al que este lunes el ministro Bolaños acusó de no ser "imparcial".

Fuentes del Ejecutivo admiten su "indignación", un malestar que, según estas mismas voces, se traduce en maniobras para presionar al Consejo General del Poder Judicial con el fin de que actúe contra el juez Peinado, al tiempo que se redobla la ofensiva política y mediática para desacreditar su actuación. Desde Ferraz acusan al magistrado de dirigir una instrucción "errática y prospectiva".

Según el instructor, el banquillo espera a Begoña Gómez por "aprovecharse" de un círculo de élite al calor del poder de Pedro Sánchez, en una causa que estrecha el cerco sobre el entorno más íntimo del presidente.

Fuentes socialistas dicen no ocultar su sorpresa por la "inquina" con la que, a su juicio, se ha perseguido a Begoña Gómez, en contraste con la "pasividad" mostrada en otros casos como el de Alberto González Amador. Sostienen que no existe base alguna para el procedimiento y lo enmarcan en una estrategia de la derecha y sus "terminales políticas y mediáticas" para desgastar al Gobierno a través del entorno del jefe del Ejecutivo.

Defienden, además, la "intachable" actividad profesional de la esposa del presidente, cerrando filas en torno a su figura en plena escalada del caso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido preguntado por la regularización masiva de inmigrantes que el Consejo de Ministros aprueba este martes, una medida de gran alcance que el Ejecutivo defiende como clave para su política económica.

"Estamos haciendo algo que es bueno para nuestro país, sobre todo porque la migración está contribuyendo de manera muy decisiva al crecimiento económico de nuestro país, a la creación de empleo y a tener unas cuentas de la seguridad social lo más saneadas posible para la pensión de los jubilados de hoy, pero también para la pensión de ustedes cuando se jubilen o de mi cuando también me jubile", ha defendido Sánchez, enmarcando la decisión en el impacto positivo de la inmigración sobre el mercado laboral y la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Sánchez ha anunciado además una decena de acuerdos con China en materia de exportaciones y sector agroalimentario, en el marco del refuerzo de las relaciones bilaterales.

"Cinco de ellos para expandir los productos agroalimentarios en el mercado chino, cuatro para aumentar las exportaciones españolas y uno para proteger las denominaciones de origen de los agricultores", ha detallado el presidente, tras reivindicar la gestión de su Ejecutivo al asegurar que las relaciones bilaterales "gozan de muy buena salud".