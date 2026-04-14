Sánchez habla de su "orgullo de ser español" en otra carta a la ciudadanía sobre la regularización masiva

El Gobierno vuelve a vincular su política migratoria a los buenos datos económicos, sin reconocer el posible efecto llamada que estas medidas pueden generar en España. Desde China, el presidente Pedro Sánchez ha defendido la regularización masiva de inmigrantes, amparándose en el respaldo de instituciones como la patronal o la Iglesia.

"Este es un proceso de regularización que ha sido demandado por distintos actores que por cierto poco o nada tienen que ver con el Gobierno de España", ha aseverado el presidente después de que la Comisión Europea haya cuestionado el proyecto por sus posibles consecuencias en el resto de Estados miembros, incluyendo la devolución a España de inmigrantes regularizados que se desplacen a otros países de la UE.

Después, y fiel a su ya habitual formato de carta a la ciudadanía, Pedro Sánchez ha vuelto a dirigirse directamente a los españoles para defender la regularización masiva como una supuesta "gestión responsable" de la inmigración, justificándola en el impacto positivo sobre el mercado laboral y la sostenibilidad del sistema de pensiones.

"Hoy, de nuevo, siento orgullo de ser español. Porque hoy demostramos, una vez más, que España avanza cuando su sociedad se implica", arranca la misiva de Pedro Sánchez, en la que enmarca la regularización de medio millón de inmigrantes como un "acto de normalización", "de justicia" y como "una necesidad", en un tono de reivindicación política de la medida, en plena precampaña en Andalucía y con la inmigración llamada a convertirse en uno de los ejes centrales del debate político.

La carta añade que "el verdadero sentido de esta regularización es reconocer derechos, pero también exigir obligaciones", pese a que el Consejo de Estado ha puesto objeciones al requisito de acreditar antecedentes penales, especialmente complejo en países en conflicto o sin registros fiables, lo que permite en esos casos una declaración responsable que la oposición denuncia como un posible "coladero".

"Tenemos dos caminos: el de quienes quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión. O el de quienes entendemos que la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad", un planteamiento que llega en un contexto de saturación administrativa y colapso en oficinas.

Pedro Sánchez finaliza la misiva calificando como "logro" la iniciativa, que este martes recibe luz verde en el primer Consejo de Ministros presidido por el vicepresidente primero y ministro de Economía Carlos Cuerpo ante la ausencia del presidente, de viaje oficial en China junto a su mujer, Begoña Gómez, procesada.