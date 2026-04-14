Un diputado de Vox, expulsado del Congreso tras protestar en un debate sobre el franquismo

El diputado de Vox en la Comisión Constitucional, José María Sánchez García, ha sido expulsado este martes del Pleno del Congreso de los Diputados tras recibir tres llamadas al orden durante una sesión en la que llegó a enfrentarse con una letrada de la Mesa y con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Los hechos se han producido durante la intervención del diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro en el debate de una iniciativa del Grupo Socialista sobre el denominado "bibliocausto", término utilizado en la discusión para referirse a la quema de libros durante el franquismo. Ha sido en ese momento cuando el parlamentario de Vox ha mostrado la protesta desde su escaño.

Durante el transcurso del debate, Sánchez García ha interrumpido desde su asiento mientras intervenía el diputado de ERC. Esa primera protesta motivó una primera llamada al orden por parte de la Presidencia del Congreso.

Pocos minutos después, el diputado ha abandonado su escaño y se ha dirigido a la Mesa del Congreso, situada en el Salón de Plenos, donde se encontraba una de las letradas. Allí ha trasladado sus quejas, suponiendo una segunda llamada al orden por parte del vicepresidente primero.

Gómez de Celis advirtió en ese momento al diputado de Vox de que su actitud podía derivar en la expulsión si continuaba con el mismo comportamiento, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Cámara Baja. Tras la advertencia inicial, el diputado volvió a acercarse a la zona de la Presidencia del Pleno para insistir en sus protestas mientras el Congreso trataba de reconducir la situación.

El vicepresidente primero del Congreso volvió a requerir al diputado que depusiera su actitud y regresara a su escaño. Finalmente, y tras la insistencia del parlamentario en sus quejas, fue necesario que personal de la Cámara mediara para que abandonara la zona de la Mesa y regresara a su asiento.

Tres llamadas al orden y expulsión

Con el regreso del diputado a su escaño, la Presidencia del Congreso constató que se habían producido tres llamadas al orden, el límite previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados antes de poder acordar una expulsión.

Gómez de Celis anunció entonces su expulsión del Pleno, por lo que el diputado de Vox no pudo continuar participando en el resto de la sesión ni intervenir en las votaciones previstas durante la jornada.