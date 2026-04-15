Amigas, lujos y bolsas en Ferraz: el primer gran juicio a la era Sánchez

En una nueva y reveladora edición de MA Confidential, se analizan los compases iniciales del juicio por la trama Koldo en el Tribunal Supremo, un proceso que se erige como el primer gran banquillo contra la corrupción sanchista. Bajo la instrucción del magistrado Leopoldo Puente, la pieza principal de esta trama investiga el cobro de comisiones ilegales por la compra de material sanitario en plena pandemia, así como una red de sobornos y nepotismo que salpica directamente al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, para quien la Fiscalía pide 24 años de prisión. Este juicio no es solo un caso aislado, sino que forma parte de una causa general contra el sanchismo que incluye derivaciones como la trama de los hidrocarburos y la presunta financiación ilegal del PSOE.

Las primeras sesiones han tenido como protagonistas accidentales a varias mujeres que han dejado al descubierto la degradación institucional del Ministerio de Transportes bajo el mandato de Ábalos. La primera de ellas fue Jésica Rodríguez, señalada como prostituta del exministro, aunque ella lo negó ante el tribunal afirmando ser "dentista colegiada". Sin embargo, su testimonio no pudo ocultar el uso de dinero público para sufragar sus gastos personales, incluyendo el alquiler de un piso de lujo en la madrileña Plaza de España, evidenciando un estilo de vida costeado por las prebendas del poder socialista.

El escándalo continuó con la declaración de Claudia Montes, la que fuera Miss Asturias, cuya contratación en la empresa pública Logirail es un ejemplo flagrante de enchufismo descarado. Montes ofreció un relato surrealista ante el tribunal, asegurando que acudía a la biblioteca para leer libros sobre trenes mientras ocupaba un puesto para el que no tenía cualificación. Lo más grave de su intervención fue la confirmación de que cualquier intento de controlar su absentismo laboral terminaba con el cese fulminante de los superiores que osaban cuestionar su posición como protegida del ministro y de Koldo García.

La caja B de Ferraz

La tercera jornada del juicio trajo consigo una de las revelaciones más explosivas sobre la financiación irregular del PSOE. La empresaria Carmen Pano relató cómo entregó personalmente 90.000 euros en efectivo en la sede socialista de la calle Ferraz. Según su testimonio, el dinero fue repartido en dos bolsas de 45.000 euros cada una, entregadas en diferentes visitas. Aunque el comisionista Víctor de Aldama lo niega, el relato de Pano se suma a las sospechas de que la sede central del partido de Pedro Sánchez funcionaba como un punto de recepción de dinero negro proveniente de comisiones ilegales.

Por su parte, Leonor González, hija de la empresaria, vinculó directamente la trama de las mascarillas con la trama de los hidrocarburos. En su declaración, reconoció que actuó como administradora de una sociedad controlada por Claudio Rivas, cabecilla de la red de hidrocarburos, para adquirir un chalé de lujo en Sotogrande destinado al uso y disfrute de José Luis Ábalos. Esta propiedad sería una dádiva a cambio de que el ministro influyera en la concesión de licencias para la empresa Villafuel, confirmando el tráfico de influencias que imperaba en el seno del Gobierno.

Finalmente, la declaración de Patricia Úriz, exmujer de Koldo García, terminó de apuntalar la tesis de la caja B en Ferraz. Úriz confirmó que el PSOE solía reembolsar en sobres con efectivo los gastos personales de Ábalos, que incluían desde tabaco y libros hasta viajes y regalos para sus amigas. Mientras que los gastos oficiales del Ministerio se pagaban por transferencia, los gastos más opacos se liquidaban con billetes en efectivo entregados en mano, un indicio claro de blanqueo de capitales que el juez Ismael Moreno ya investiga en la Audiencia Nacional.