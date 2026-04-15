Bomba de relojería para Air Europa: la Justicia asume el cruce de intereses entre Begoña Gómez, Air Europa y Barrabés

Vuelve a aparecer el rastro de Air Europa en los negocios de Begoña Gómez. La Justicia ha remarcado que "indiciariamente existe un intercambio entre la ayuda al proyecto de la investigada Begoña Gómez Fernández, y el apoyo institucional-académico a intereses empresariales del grupo Barrabés, siendo su participación, por tanto, como poco, en grado de cooperación". Y el problema para Air Europa radica en que, simultáneamente, Barrabés participaba en el impulso de la sociedad Wakalua, una firma propiedad del Grupo Globalia – matriz de Air Europa – que usaba los locales de Barrabés y que patrocinó gastos del África Center que dirigía la mujer del presidente del Gobierno. Y, de nuevo, simultáneamente, se tramitaba el rescate de Air Europa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

El auto de procesamiento de Begoña Gómez dictado por el juez Peinado lleva una bomba de relojería contra Air Europa. Detalla la alegación de la acusación popular unificada, donde se destaca "el cambio en la trayectoria profesional de María Begoña Gómez Fernández tras el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Fue nombrada directora del IE África Center en agosto de 2018. Coincidiendo con el tercer investigado, Juan Carlos Barrabés Cónsul, empresario tecnológico, socio y fundador de Barrabes.biz, y que ha desempeñado cargos en diferentes empresas, entre ellas Innova Next SLU. Y que al entablar nuevas y diferentes relaciones a las mantenidas hasta entonces en su ámbito profesional, realiza la contratación de su amiga, también investigada María Cristina Álvarez Rodríguez, con cargo al erario y para ayuda en su actividad privada".

La acusación añade que, "a partir del curso académico 2014/15, María Begoña Gómez Fernández codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el Máster Propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro, que se impartía en dos modalidades, semipresencial y no presencial. En ocasiones también llamado Máster en Dirección de Captación de Fondos para (Fundraising) Organizaciones No Lucrativas (ONL), y que fue definitivamente suspendido el 7 octubre de 2024. Esta codirección la empezó a ejercer meses después de que su esposo fuese nombrado Secretario General del PSOE, no constando, en ningún caso, la existencia de proceso de selección alguno para desempañar tal puesto, ni la titulación con la que contaba la investigada para desarrollar el mismo, constando, en cualquier caso, que no tiene ninguna licenciatura".

"A partir de 2019, María Begoña Gómez Fernández fue estableciendo vínculos profesionales con Juan Carlos Barrabés Cónsul, y en fecha 17 de enero de 2020 se firmó el acuerdo entre IE Africa Center (que dirigía la investigada) y Wakalua, proyecto en el que colaboraba Juan Carlos Barrabés Cónsul", explica la acusación.

Pues bien, a todo ello, el juez Peinado responde señalando que "en cualquier caso, en esta fase del procedimiento no pueden darse verosimilitud las tesis de las defensas de los investigados, en cuanto a que la dirección de la cátedra no era retribuida y que los fondos iban al patrimonio de la UCM. Primero, porque el beneficio puede ser indirecto y a favor de un tercero (el también investigado, Juan Carlos Barrabés Cónsul)". Y, segundo, "porque la cátedra no aparece aislada, sino que forma parte de una secuencia que empieza con el registro de marcas, y culmina en el registro privado del dominio transformatsc.org, la constitución de la mercantil Transforma TSC, S.L. (por tanto, con ánimo de lucro); y la puesta a disposición del público del software creado en la Cátedra desde esa web, web que además no reflejaba los datos de información de su titularidad, creando confusión al respecto, y no tenía política de protección de datos. Y así se produjo la apropiación del bien mueble, consistente en el programa informático generado en el seno de la Cátedra, con el concurso económico de grandes empresas que presuntamente pudieron acceder al patrocinio por tratarse de un proyecto de la "esposa del presidente del Gobierno". El auto da un tercer argumento: "Porque la carta de apoyo a la UTE de Innova Next y The Valley [la famosa carta de recomendación firmada por Begoña Gómez de cara a los concursos públicos] sitúa el eventual beneficio económico, de manera muy concreta, en el entorno empresarial de Juan Carlos Barrabés Cónsul". Y hasta un cuarto: "Porque la propia investigada, Begoña Gómez Fernández, cobró por el ejercicio de sus funciones, según se indica en el informe de la UCO. Esa secuencia permite sostener que la infraestructura, la financiación y la legitimación institucional obtenidas en la fase universitaria tenían potencial de explotación económica ulterior".

Es decir, que queda acreditada la relación de intereses económicos entre la mujer del presidente y Barrabés.

Y Barrabés formó parte del impulso de Wakalua, firma del grupo de Air Europa que patrocinó gastos del Africa Center de Begoña Gómez. Wakalua, de hecho, usó como sede locales de Barrabés y el propio Barrabés participó en las acciones de Wakalua. Nombre que iba a tener la Cátedra cuya creación se firmó oficialmente el 30 de octubre de 2020: Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva. Y que consta que a partir de 21 de junio de 2020 Juan Carlos Barrabés Cónsul se reunió con María Begoña Gómez Fernández en La Moncloa para trabajar en el proyecto de la futura cátedra. Y que en julio de 2020 (es decir cuando tenían lugar estas reuniones) la investigada firmó dos cartas de recomendación a favor de ofertas vinculadas a UTE Barrabés / The Valley en procedimientos de Red.es en su calidad de codirectora del citado Máster, cuando hasta ese momento Barrabés y su grupo no habían tenido relación con el mismo. Y que las cartas fueron un beneficio al grupo Juan Carlos Barrabés Cónsul y se firmaron en un momento concreto en que Juan Carlos Barrabés Cónsul estaba asesorando a María Begoña Gómez Fernández en la constitución de la futura Catedra, y que fueron presentadas a las licitaciones públicas indicadas.

Por una parte, las reuniones en el Complejo Presidencia de la Moncloa y el asesoramiento, reconocido por el propio investigado, sobre contenidos estratégicos del máster y del proyecto que desembocaría en la cátedra.

Y por otra parte, la coincidencia temporal de esa relación con la emisión de cartas de apoyo para las licitaciones de la UTE de Innova Next y The Valley, a lo que se suma la constatación judicial previa — ya lo señala el auto de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid 445/2024— de que existían indicios objetivos bastantes para investigar una posible contraprestación en torno a esa UTE.

Las cartas de apoyo, de mediados de julio de 2020, tienen lugar en paralelo a la etapa de creación de la Cátedra, que tiene inicio en junio/julio de 2020 como ha podido confirmarse. De hecho, el propio investigado Juan Carlos Barrabés Cónsul, fue propuesto como participante, en febrero de 2021, en la reunión de la Comisión Mixta de la Cátedra TSC. En la misma fecha, 8 de febrero de 2021, la investigada Begoña Gómez Fernández informó que la adenda de Juan Carlos Barrabés se encontraba en fase de estudio.

Por ello, indiciariamente existe un intercambio entre la ayuda al proyecto de la investigada Begoña Gómez Fernández, y apoyo institucional-académico a intereses empresariales del grupo Barrabés, siendo su participación, por tanto, como poco, en grado de cooperación.