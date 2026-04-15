El abogado de las víctimas de Adamuz carga contra Puente: "No hay dimisiones ni asunción de responsabilidad"

Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, despacho que defiende a la Asociación de Víctimas de Adamuz, ha participado en el programa En Casa de Herrero, en esRadio. Durante la entrevista, Benítez Ostos ha recordado que "la principal causa del siniestro es la rotura de la vía según el último informe policial conocido" y, en consecuencia, "toda la responsabilidad, de forma presunta, es de ADIF".

Benítez Ostos, en En Casa de Herrero, también ha recordado que el ministro Óscar Puente no ha estado a la altura de las víctimas y que "no están bien atendidos por la clase política". "Aquí no pasa nada, no hay dimisiones políticas, no hay ceses, no hay asunción de responsabilidad y no llegan las ayudas a las víctimas", ha afirmado. Benítez Ostos ha defendido que su labor, como abogado de las víctimas y ciudadano, es "que se adopten medidas para garantizar la seguridad ferroviaria".

Por su parte, Luis Herrero ha recordado que Puente ha aprovechado su intervención en el Congreso para evitar su responsabilidad y decir que el problema se debió tanto a una respuesta ineficiente del 112 como a la labor del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. "Lo que no se puede hacer es instrumentalizar a las víctimas con una finalidad política", ha aseverado Benítez Ostos. Y ha insistido en que el Gobierno debe "velar por las víctimas y por garantizar la seguridad de la red ferroviaria". También ha apuntado que "se han producido infinidad de acontecimientos anómalos".

De Óscar Puente a la rotura de la vía

Por una parte, "el 112 colapsó durante el tiempo de las llamadas de emergencias y esto escaló a nivel nacional en tanto en cuanto ni tan siquiera el segundo tren, Alvia, se encontraba geolocalizado". Otra de las anomalías que ha denunciado es la lentitud de emergencias y de los cuerpos de seguridad. Ha dicho que una de esas irregularidades es que "todos los servicios de emergencia y de seguridad no llegasen a la zona cero hasta transcurridas unas horas".

No obstante, ha pedido que "no se haga política ni se instrumentalice a las víctimas como parte de una estrategia política". Al mismo tiempo, ha señalado una de las mayores incongruencias del Ministerio de Transportes en relación con la rotura de la vía: "Lo que no se explica es que se produzca una rotura de una vía 22 horas antes del siniestro y que la Policía indique que no existe en el sistema ferroviario español un sistema que detecte de forma fiable una rotura de una vía". "Esto pone en jaque el sistema ferroviario en España y nos deja intranquilos", ha expresado. En cuanto a la retirada de pruebas por parte de ADIF, ha defendido que "ADIF haya retirado pruebas sin autorización judicial". Esto último es una de las irregularidades más "inquietantes".

Sobre los ataques de Óscar Puente a los medios de comunicación y de la plataforma que ha lanzado contra los supuestos bulos, en lo que es el enésimo ataque de Puente a la prensa, Benítez Ostos ha insistido en que desde la asociación "nos basamos en los informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil". Al respecto, ha subrayado que la principal hipótesis del accidente es la rotura de la vía. "Tratar eso como bulos me parece terrible", ha concluido.