Europa reactiva el debate de los crímenes de ETA sin resolver en plena suelta de terroristas

Este miércoles, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate, a propuesta de Vox, la petición hecha por la asociación de víctimas del terrorismo, Dignidad y Justicia, para estudiar los 379 crímenes de ETA que siguen todavía sin ser resueltos. Una cifra que supone hasta el 44% del total de crímenes que cometió la banda terrorista.

La solicitud plantea enviar una misión europea al País Vasco para investigar a España por estos hechos, además de pedir explicaciones al Gobierno español sobre estos crímenes, que se analice la posible falta de diligencia en la investigación y que se informe a DyJ de los posibles avances, en su condición de peticionario.

En 2021, Bruselas envió una delegación que se reunió con víctimas, autoridades y policía, y recomendó considerar estos crímenes como de lesa humanidad. Las víctimas, sin embargo, sintieron cierta decepción por su escaso alcance y, según fuentes del Parlamento Europeo, "su utilidad fue limitada", de ahí que se haya mantenido viva la petición y se reactive ahora.

Los beneficios de PNV y PSOE a ETA

La iniciativa coincide con la política penitenciaria aplicada por el Gobierno de PNV y PSE en el País Vasco, que está promoviendo la salida de sanguinarios terroristas en régimen de semilibertad, pese a no cumplir en muchos casos las condiciones. Así ha sucedido con Anboto o el asesino de Francisco Tomás y Valiente, condenados a cientos de años de prisión y a los que se les ha concedido el tercer grado.

A los beneficios concedidos a etarras, como posible pago del Gobierno de Pedro Sánchez a Bildu por su apoyo, se suma la exclusión de ETA de la lista europea de organizaciones terroristas, tal y como informó Libertad Digital. Vox va a pedir este miércoles a la Comisión de Libertades y Justicia celebrar un debate específico al respecto.

El partido de Santiago Abascal presentó una pregunta a la Comisión Europea, a través de su jefe de delegación, Jorge Buxadé, para conocer desde cuándo ETA ha dejado formar parte del listado, en qué momento se adoptó esa decisión y por qué motivos. Concluido el plazo de tres semanas para responder, y dada la ausencia de comunicación por parte de la CE, Vox intentará llevarlo a Pleno.

La propuesta será abordar "el papel de las instituciones europeas y la falta de transparencia en decisiones relacionadas con el tratamiento institucional de ETA". Vox presentará, además, denuncia ante la Fiscalía después de que S'ha Acabat advirtiera de que en la Universidad Autónoma de Barcelona "se prohíben actos" de esta asociación juvenil mientras en un local okupado del campus se ofertan menús con nombres de organizaciones terroristas como ETA o Terra Lliure.