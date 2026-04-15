Feijóo avisa a los suyos de que las andaluzas son "claves" para derrotar a Sánchez: "No podemos dar nada por sentado"

El presidente del Partido Popular ha marcado en rojo, en el calendario, el próximo 17 de mayo, día en que se celebran las elecciones de Andalucía. Se trata de una "fecha clave", según trasladó este martes a los suyos en la reunión que mantuvo con sus diputados y senadores en el Congreso. Ante ellos defendió que la cita marcará un antes y un después en el camino para derrotar a Pedro Sánchez. "No hay que dar ni un escaño por ganado, la mayoría absoluta no la regalan", avisó.

De esta forma, Alberto Núñez Feijóo pedía la máxima movilización a todos los cargos para que no falte un solo voto en las urnas. En el PP andaluz recuerdan que hace cuatro años la absoluta se consiguió gracias a sumar los llamados "restos" en varias provincias, lo que permitieron que Juanma Moreno sumara el último escaño en reparto hasta completar los cuatro o cinco necesarios para superar ese umbral.

Las últimas encuestas le colocan en disposición de repetir la absoluta por el frenazo electoral de Vox y la caída del PSOE. Hace semanas se habló, incluso, de la posibilidad de que María Jesús Montero perdiera la segunda plaza en varias provincias, como Málaga o Almería, en favor del partido de Santiago Abascal y su candidato, Manuel Gavira. Un escenario que ha cambiado, aunque todo está en el aire.

"Tenemos mucha tarea por delante y las elecciones andaluzas son una fecha clave", defendió Feijóo ante los suyos, asegurando que la victoria definitiva que permita al PP gobernar a nivel nacional se consigue "tomando el control del partido desde el principio", utilizando un símil futbolístico. "A medida que pasa el tiempo, la gente se está dando cuenta de que somos la única alternativa", aseguró.

El "terremoto" andaluz

El presidente del PP exigió trabajo duro a todos: "Pido inteligencia, estamos coordinados con Andalucía, y tenemos al mejor candidato posible", dijo en referencia a Juanma Moreno, al que le une una estrecha amistad, habiendo disfrutado incluso de vacaciones juntos con sus familias. La buena sintonía facilita el entendimiento entre el PP andaluz y la cúpula nacional del partido, que se implicará en la campaña aunque no hay confirmados todavía actos concretos.

La candidata del PSOE, según valoró Feijóo, es un punto a favor del presidente de Andalucía. "A María Jesús Montero la conocemos por sus antecedentes políticos", dijo en referencia a su paso por el Gobierno como ministra de Hacienda. El PP lleva tiempo agitando la precampaña con la subida fiscal promovida por Montero en toda España, mientras da todo tipo de prebendas a los separatistas. La idea es minar su imagen, como ocurrió con Pilar Alegría en Aragón.

La política fiscal no será la única arma arrojadiza que lancen contra la candidata del PSOE. El PP ha llamado a declarar a la ministra al Senado el próximo 20 de abril, para que explique en la comisión de investigación sobre la SEPI los rescates de Plus Ultra y Air Europa. Una táctica similar a la utilizada en Aragón, cuando llamaron en plena campaña a Paco Salazar, con quien había comido Alegría después de ser acusado por militantes socialistas por acoso sexual.

Las elecciones en Andalucía cerrarían el ciclo electoral que el PP arrancó en Extremadura el pasado mes de diciembre, y con el que quería erosionar poco a poco a Pedro Sánchez. El colofón a esta estrategia sería repetir la absoluta con un PSOE hundido. Aunque la cúpula asume que no habrá elecciones generales hasta 2027, ven clave esta derrota para agitar a nivel interno a los socialistas y que empiecen a moverse, como publicó Libertad Digital.