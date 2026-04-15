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Política

Gritos de dimisión frente al Congreso: Óscar Puente, acorralado por las víctimas de Adamuz

La protesta de los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz ha irrumpido con fuerza a las puertas del Congreso de los Diputados, coincidiendo con la sesión de control al Gobierno. Pancartas, gritos de "dimisión" y cánticos que clamaban la dimisión del ministro han marcado la jornada.

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Homenaje a las víctimas del accidente de Adamuz a las puertas del Congreso de los Diputados con todos los nombres de las víctimas.

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Otra de las pancartas en homenaje a las víctimas: "A mi madre le quedaban muchos sueños por cumplir". 

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El cartel pidiendo la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, durante un pleno en el Congreso de los Diputados. 

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Los asistentes han denunciado lo que consideran una gestión negligente que se ha cobrado la vida de 46 personas inocentes.

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Familiares de las víctimas sostienen pancartas que exigen responsabilidades políticas frente al Congreso.

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La protesta se desarrolla entre gritos de “justicia” y “no olvidamos” a las puertas del Congreso.

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha evitado referirse directamente a las víctimas presentes en la tribuna, optando por un tono combativo y desviando el debate hacia la gestión de otras administraciones, especialmente la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno.

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