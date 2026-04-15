Gritos de dimisión frente al Congreso: Óscar Puente, acorralado por las víctimas de Adamuz
La protesta de los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz ha irrumpido con fuerza a las puertas del Congreso de los Diputados, coincidiendo con la sesión de control al Gobierno. Pancartas, gritos de "dimisión" y cánticos que clamaban la dimisión del ministro han marcado la jornada.
Homenaje a las víctimas del accidente de Adamuz a las puertas del Congreso de los Diputados con todos los nombres de las víctimas.
Otra de las pancartas en homenaje a las víctimas: "A mi madre le quedaban muchos sueños por cumplir".
El cartel pidiendo la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, durante un pleno en el Congreso de los Diputados.
Los asistentes han denunciado lo que consideran una gestión negligente que se ha cobrado la vida de 46 personas inocentes.
Familiares de las víctimas sostienen pancartas que exigen responsabilidades políticas frente al Congreso.
La protesta se desarrolla entre gritos de “justicia” y “no olvidamos” a las puertas del Congreso.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha evitado referirse directamente a las víctimas presentes en la tribuna, optando por un tono combativo y desviando el debate hacia la gestión de otras administraciones, especialmente la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno.