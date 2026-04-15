La Comisión Europea investigará el caso Forestalia durante la etapa de Teresa Ribera

La Comisión Europea investigará el caso Forestalia, según ha acordado este miércoles la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI), sobre la base de una petición hecha por la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel, y respaldada por el PP, que ha denunciado la posible compra de declaraciones de impacto medioambiental y la obtención irregular de permisos, durante la etapa de Teresa Ribera como ministra de Transición Ecológica, ahora comisaria europea.

El peticionario enumeró los posibles incumplimientos de varias directivas europeas en la tramitación de proyectos eólicos en la provincia aragonesa. Según explicó, el denominado clúster del Maestrazgo —con decenas de parques, infraestructuras asociadas y miles de parcelas afectadas— habría sido evaluado "de forma conjunta en un único estudio", lo que, a su juicio, elude la obligación de una evaluación ambiental estratégica y "vicia el procedimiento".

Asimismo, criticó que se hayan "postergado estudios clave" a fases posteriores a la autorización y cuestionó la aplicación de las directivas de hábitats y aves, al considerar que los impactos sobre espacios protegidos y especies "han sido infravalorados". Por todo ello, pidió a las instituciones europeas que "aclaren si estas prácticas son conformes al Derecho de la Unión" y reclamó la apertura de una investigación "preliminar y urgente", así como un posible procedimiento de infracción.

El Ejecutivo deberá, por tanto, recopilar nuevos datos que permitan esclarecer las condiciones en las que se validó el mayor macroproyecto energético bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, tramitado por la que hoy es vicepresidenta de la Comisión Europea. El eurodiputado del Partido Popular Borja Giménez Larraz denunció la gravedad de la "trama de corrupción" que "implicaría de forma directa al Ministerio" que dirigía Ribera.

El partido pide que se garantice que cualquier financiación europea vinculada a estos proyectos esté condicionada al estricto cumplimiento de la normativa ambiental y de los principios de transparencia. Serán analizadas las denuncias por compra de evaluaciones ambientales y fragmentación de proyectos eólicos en Teruel, bajo el mandato de Ribera.

"Esto es lo que hay que resolver judicialmente y lo que debería derivar además en la asunción de responsabilidades políticas", añadió Giménez Larraz, que advirtió de que, "si se confirman las sospechas, habría una vulneración clara de directivas europeas fundamentales". "Esperamos que esto se resuelva lo antes posible", concluyó el eurodiputado.

La eurodiputada popular Elena Nevado cuestionó la tramitación del proyecto al afirmar que se ha llevado a cabo "bajo una única planificación ambiental que no ha sido absolutamente rigurosa, que se ha aprobado a dedo y que se ha hecho sin control". Criticó, además, al Ejecutivo español: "Me sonroja que la izquierda hable de que ellos han denunciado, de que no tienen doble cara, cuando están apoyando sin ambages al Gobierno más corrupto de la historia de nuestro país", dijo.