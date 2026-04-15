La izquierda carga contra el Gobierno por excluir a los saharauis de la regularización masiva

Ni los ucranianos ni los saharauis podrán acogerse a la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez por la vía rápida mientras más de medio millón de inmigrantes sí que serán agraciados con esta medida migratoria del Ejecutivo. Esto ha sentado muy mal en la extrema izquierda, concretamente en Más Madrid y Compromís, que han denunciado esta discriminación del Gobierno al pueblo saharaui y han señalado que "no es casualidad", insinuando la injerencia del régimen de Marruecos en esta decisión polémica.

Tesh Sidi, diputada de Más Madrid en el Congreso, ha criticado que "el Gobierno deja fuera a los saharauis en el reglamento de regularización extraordinaria. No es casualidad: es una política contra el pueblo saharaui, con el consentimiento de la izquierda y la inacción de nuestro espacio. En España, a un saharaui, con suerte, le conceden el estatuto de apátrida, condición que en más del 90 % de los casos se reconoce a personas saharauis. Es la vida absurda de no reconocer el pasado colonial y de ofrecernos un sucedáneo de derechos de menor rango que los de quienes solicitan asilo".

"La resolución, con suerte, suele tardar tres años. Durante ese tiempo, una persona saharaui no puede hacer absolutamente nada: no puede trabajar ni ejercer ningún derecho. Tampoco tiene información sobre el estado de su solicitud. Es violencia institucional. Solicité personalmente una reunión con la ministra y presenté preguntas por escrito que jamás fueron atendidas. Al menos, en el primer borrador no eran tan explícitos en su discriminación hacia todo un pueblo migrante en España", ha criticado la diputada de extrema izquierda.

"Hoy la ministra habla de que los saharauis están protegidos. ¿Protegidos con qué? ¿Con carecer de papeles durante más de tres años, sin poder comer, sin poder trabajar, sin poder acceder a un centro de salud, con la incertidumbre de no saber dónde está tu expediente? ¿Eso es estar protegido? Hoy debemos alegrarnos por los miles de migrantes que conseguirán algunos derechos, pero también debemos señalar al PSOE y Sumar. El Gobierno debe rectificar este reglamento", ha denunciado Tesh Sidi.

En la misma dirección, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto del Congreso, Águeda Micó, se ha quejado también de "la injusticia" que supone que los saharauis no entren en el proceso de regulación, por lo que ha pedido al Ejecutivo una solución al respecto.

"Se ha quedado un tema sin resolver en este reglamento y es que hay una carencia y una injusticia con las personas saharauis que no entran en el proceso de regularización. El Gobierno deberá estudiar de qué forma se soluciona esta cuestión, porque es verdad que sí que las personas migrantes que piden asilo sí que tienen el derecho de regularización, pero las personas apátridas no. Y esto tampoco tiene demasiado sentido", ha afirmado la parlamentaria en rueda de prensa en la Cámara Baja.

"No podemos solapar procedimientos"

Como respuesta, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha defendido su exclusión en una entrevista en la Cadena SER al decir que "personas apátridas como los saharauis o los ucranianos no están en situación irregular y no podemos solapar procedimientos y tenemos que separar claramente la situación de las personas apátridas. No es para nada desprotección ni dar la espalda a estas situaciones", ha insistido.

Esta nueva polémica sobrevuela de nuevo la tesis de que Marruecos chantajea al Gobierno de Pedro Sánchez para aumentar su influencia política y religiosa en España. Libertad Digital ha informado en varias ocasiones de que el régimen de Mohamed VI utiliza armas de presión como la inmigración para tener a su merced al Ejecutivo y esta decisión de excluir a los saharauis puede deberse al hecho de no molestar a Marruecos.