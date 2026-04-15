El foco estaba puesto en el ministro de Transportes, Óscar Puente, en esta sesión de control, el mismo día en que las víctimas del accidente de Adamuz se concentraban a las puertas del Congreso. 46 personas fallecieron aquel 18 de enero, y no ha habido ni una sola dimisión, pese a que la investigación apunta a la rotura de un carril o a un fallo en la soldadura de la vía como causa principal del descarrilamiento, evidenciando una grave negligencia en la gestión de la red ferroviaria.

El diputado Elías Bendodo ha preguntado al ministro si "Adif está en condiciones de detectar una rotura a tiempo antes de que se produzca una tragedia". Puente ha respondido en tono de precampaña, desviando la cuestión con críticas a la gestión de la Junta de Andalucía en materia de educación, ignorando con frialdad a los familiares de las víctimas presentes en la tribuna, mientras hacía gala de su supuesta honorabilidad ante una tragedia cuyos afectados seguían, ese mismo martes, exigiendo su dimisión a las puertas del Congreso.

Los diputados del Partido Popular han reclamado la dimisión del ministro. La diputada Miriam Guardiola ha aludido a las 46 "familias rotas" y ha exigido "respeto a las víctimas", reclamándole que "se comporte como un ministro y no como un hooligan". "No estamos en Twitter, señor Puente, estamos en el Congreso de los Diputados". En este sentido, ha puesto el foco en el deterioro de las infraestructuras mientras los españoles ven mermado su poder adquisitivo por la subida de impuestos. "Mordidas, comisiones ilegales, enchufes y pagándole la fiesta a los ministros y a sus prostitutas", ha sostenido en referencia a los casos de corrupción que salpican al Gobierno.

"Si usted hubiera hecho bien su trabajo hoy no tendríamos que lamentar la muerte de 46 personas porque 22 horas antes del accidente las vías estaban rotas y no hicieron absolutamente nada", ha aseverado Guardiola, denunciando además la falta de sensibilidad del ministro, que ha respondido atacando al Partido Popular. "Se ha hecho usted eco de todos los bulos y los chascarrillos que se publican en relación con el accidente de Adamuz", ha replicado Puente, tildando de "irresponsable" al principal partido de la oposición y mencionando el accidente de Angrois, sin aclarar que aquel se debió a un fallo humano. Nada que ver con el de Adamuz, que "fue fruto de la infraestructura que usted es responsable de gestionar", le ha respondido el diputado del PP Eduardo Carazo.

Un ministro Puente desatado contra el Partido Popular, al que ha acusado de ser "un partido que se dedica al bullying político, mediático y judicial", tras cargar contra el poder judicial y cuestionar el estado garantista al criticar la actuación del juez Peinado tras procesar a la mujer del presidente Sánchez.

Carazo, que ha mostrado un cartel con el mensaje 'Puente dimisión', ha recordado "las mentiras" del ministro sobre las causas del accidente y ha denunciado que la empresa pública Adif retiró pruebas sin autorización judicial. "Dimita si le queda algo de decencia o ética, aunque no lo hará porque ni usted ni el presidente Sánchez saben lo que significan esas palabras", ha zanjado. En un intento de desviar responsabilidades, Puente ha señalado a la Junta de Andalucía: "¿Cuándo van a asumir Juanma Moreno, su consejero y el Gobierno andaluz la responsabilidad que les corresponde?", ha preguntado, pese a haber agradecido semanas antes la colaboración entre administraciones tras la tragedia.

Ante estas palabras, la bancada del Partido Popular ha coreado "dimisión", la misma exigencia que se escuchaba simultáneamente a las puertas del Congreso. "Óscar Puente es un indecente" o "Óscar Puente a la cárcel", clamaban las víctimas mientras el Gobierno presume de transparencia.

María Fernanda, madre de Agustín, de 39 años, uno de los tripulantes, relataba entre lágrimas: "Él decía esto está muy mal, mamá, el día menos pensado me van a recoger con cucharilla porque está todo fatal. Nunca creí que le iba a pasar a mi hijo y ahora dicen que todos son bulos, que me lo digan a mí los bulos".

Los asistentes a la concentración han procedido al envío de un manifiesto a la Mesa del Congreso, que será leído en la plaza de las Cortes. La protesta se prolongará hasta las 13:00 horas no solo para apoyar a las víctimas de Adamuz, sino también para exigir garantías de seguridad para todos los usuarios del ferrocarril.