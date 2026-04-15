Quién es el diputado de Vox José María Sánchez, expulsado del Congreso

El Pleno del Congreso de los Diputados ha vivido este martes una de sus jornadas más agitadas de la legislatura con la expulsión del diputado de Vox José María Sánchez García después de acumular tres llamadas al orden.

El episodio estuvo marcado por las interrupciones del parlamentario y su negativa a acatar las indicaciones de la Mesa, lo que motivó sucesivas advertencias del vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que presidía la sesión en ese momento. El diputado subió a la tribuna de la presidencia y se encaró con Gómez de Celis.

El episodio se produjo durante el debate de una iniciativa del Grupo Socialista sobre el denominado "bibliocausto", término utilizado en referencia a la quema de libros durante el franquismo, mientras intervenía el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro.

Un perfil político marcado por las polémicas

La trayectoria parlamentaria de Sánchez García ha estado frecuentemente acompañada de polémica debido al tono y contenido de muchas de sus intervenciones en el hemiciclo. Dentro de Vox, Sánchez García ha ocupado un perfil de diputado especialmente activo en el debate parlamentario, con intervenciones frecuentes.

En distintas sesiones plenarias, Sánchez García ha sido objeto de críticas por el uso de expresiones despectivas hacia otros parlamentarios, especialmente diputadas de diferentes grupos. Entre sus intervenciones más comentadas figuran los insultos a la diputada socialista Laura Berja, a la que llamó "bruja" en 2021 durante un debate sobre la reforma del Código Penal en materia de acoso a mujeres que abortan.

También ha protagonizado episodios polémicos con la diputada del PP Ana Vázquez, a quien se refirió como "la diputada gallega chillona", además de sus enfrentamientos verbales con representantes de Esquerra Republicana, a quienes ha dirigido expresiones y acusaciones de fuerte carga política en el hemiciclo.

Trayectoria política

José María Sánchez García (Madrid, 1963) es diputado de Vox en el Congreso de los Diputados por la circunscripción de Alicante desde 2019. Juez en excedencia, catedrático de Derecho Canónico y jurista de larga trayectoria, combina su actividad política con un extenso recorrido académico y profesional en el ámbito del Derecho, tanto en España como en el extranjero.

Licenciado en Derecho por el Real Colegio de España en Bolonia, institución vinculada a la Universidad de Bolonia, amplió su formación en la Universidad de Toulouse y se doctoró en Derecho. Su perfil académico se ha desarrollado especialmente en el ámbito del Derecho Canónico y la teoría jurídica, disciplina en la que ha ejercido como profesor universitario en la Universidad de Sevilla, donde alcanzó la condición de catedrático.

En el plano profesional, ha desarrollado una carrera jurídica que incluye su paso por el Tribunal Superior de Justicia como juez, actualmente en situación de excedencia voluntaria, así como experiencia en organismos e instituciones de carácter internacional. También ha trabajado como abogado en despachos internacionales, entre ellos Baker & McKenzie y Olswang, y ha sido letrado vinculado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Su salto a la política se produjo en las elecciones generales de noviembre de 2019, cuando fue incluido en las listas de Vox por Alicante y resultó elegido diputado en el Congreso. Desde entonces, ha ocupado escaño en varias comisiones parlamentarias, entre ellas Justicia, Constitución y Política Territorial, además de participar en órganos de seguimiento legislativo durante la pandemia de COVID-19.