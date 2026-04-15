La protesta de los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz ha irrumpido con fuerza a las puertas del Congreso de los Diputados, coincidiendo con la sesión de control al Gobierno. Pancartas, gritos de "dimisión" y cánticos que clamaban la dimisión del ministro han marcado la jornada.

El momento más impactante ha llegado a los micrófonos de esRadio con la intervención de María Fernanda, madre de Agustín, uno de los tripulantes fallecidos en el siniestro. "Mi hijo me decía: ‘Está muy mal, mamá. El día menos pensado me recogen con cucharilla. Algún día pasará algo, algo grave’. Y yo pensaba: ‘¿Qué va a pasar?’, pero no creí, nunca creí que le iba a pasar a mi hijo. Ahora dicen que todo es mentira, que todos son bulos… ¿Bulo? Que me lo digan a mí, que me lo digan a mí".

"Puente dimisión"

Desde primera hora de la mañana, decenas de personas se han concentrado en la Carrera de San Jerónimo para apoyar a las víctimas. Entre gritos de "Óscar Puente dimisión" y "Óscar Puente es un indecente", los asistentes han denunciado lo que consideran una gestión negligente que se ha cobrado la vida de 46 personas inocentes.

El origen de la polémica reside, entre otros factores, en el informe de la Guardia Civil que apunta a que la vía presentaba daños hasta 22 horas antes del accidente. Los manifestantes han anunciado además la lectura de un manifiesto a la Mesa del Congreso, que será leído posteriormente en la plaza de las Cortes, en una concentración sobre las 13:00 horas.

Otra sesión, marcada por la confrontación política

Mientras tanto, en el interior del Congreso, la sesión de control ha estado marcada por la confrontación política. Diputados del Partido Popular como Elías Bendodo, Miriam Guardiola y Eduardo Carazo han dirigido varias preguntas al ministro de Transportes, centradas en la seguridad ferroviaria y en las responsabilidades por el accidente.

Sin embargo, el ministro ha evitado referirse directamente a las víctimas presentes en la tribuna, optando por un tono combativo y desviando el debate hacia la gestión de otras administraciones, especialmente la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno.

En uno de los momentos más tensos, tras la exhibición de un cartel pidiendo su dimisión, Puente ha respondido: "¿Cuándo va a asumir el señor Moreno Bonilla, su consejero y el Gobierno de Andalucía la responsabilidad que le corresponde?"

La bancada popular ha respondido con gritos de "dimisión", en paralelo a los que se escuchaban en el exterior.