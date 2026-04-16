El doble rasero del Gobierno con las víctimas: alfombra roja para las de la dana, desprecio a las de Adamuz

El Congreso de los Diputados acogió este miércoles una de las imágenes más duras que se recuerdan, confirmando que para el Gobierno hay víctimas de primera y de segunda. Las de la dana fueron recibidas por los ministros en el patio del Congreso con todos los honores; las de Adamuz, relegadas a las inmediaciones del Parlamento y arrinconadas entre vallas y Policía.

Los familiares de ambas tragedias coincidieron este miércoles en la Cámara. Las de la dana, invitadas por el PSOE, justo el mismo día que las de Adamuz se manifestaban fuera contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que exigieron su dimisión. Una protesta que recuerda a las que se produjeron a las puertas de la Generalidad Valenciana contra Carlos Mazón, al que siguen presionando para que deje el acta de diputado, incluso después de haber dimitido como presidente.

Puente, sin embargo, no solo se niega a asumir ningún tipo de responsabilidad por el accidente ferroviario que se ha cobrado la vida de 46 personas, sino que evitó recibir a las víctimas, acompañarlas en su dolor y escuchar sus reivindicaciones. Ningún miembro del Gobierno lo hizo, a diferencia de lo ocurrido con las de la dana, que recibieron el cariño y la comprensión de los ministros valencianos, Diana Morant y Arcadi España.

Ni un solo gesto compasivo

El titular de Transportes ni siquiera tuvo un gesto con ellas cuando, desde la tribuna de invitados el Congreso, algunas de ellas escuchaban su intervención durante la sesión de control al Gobierno. Fuentes parlamentarias trasladan a Libertad Digital que el ministro no se cuidó siquiera de exhibir su habitual tono burlón, incluso de mofa, mientras las víctimas de Adamuz le observaban.

Fue la actitud que adoptó ante las tres preguntas que le formuló el PP a través de los diputados Elías Bendodo, Miriam Guardiola y Eduardo Carazo, que mostró carteles en los que se leía "Puente, dimisión". Después, la bancada popular coreó "dimisión, dimisión", cuando el ministro despachó todas las críticas asegurando que se trataba de "bulos".

Puente eligió precisamente este día para anunciar una web con la que, supuestamente, pretende desmontar los bulos en torno al accidente de Adamuz. El ministro sigue insistiendo en que todavía no ha finalizado la investigación y que hay que esperar a las conclusiones finales, poniendo así en duda el informe de la Guardia Civil que alerta de que la vía se rompió 22 horas antes del siniestro, sin que saltara la alarma que habría podido impedir el descarrilamiento, y posterior choque de trenes.