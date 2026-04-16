El Gobierno descarta celebrar el funeral de Estado por las víctimas de Adamuz para evitar abucheos

El PSOE se juega una parte importante de su futuro político en las próximas elecciones andaluzas. En este contexto, en el seno del Gobierno existe una clara preocupación por evitar cualquier escena de desgaste público que pueda recordar episodios incómodos para el presidente, como los vividos en Paiporta.

Con ese telón de fondo, el Ejecutivo ha optado por descartar por ahora la celebración de un Funeral de Estado por las víctimas del accidente de Adamuz, una decisión que llega después de que el acto tuviera que ser cancelado ante la creciente indignación entre las víctimas y sus familiares, que responsabilizan al Gobierno por la tragedia y denunciaron que el homenaje laico diseñado por el Ejecutivo era un intento de "lavar su conciencia".

Tres meses después del trágico suceso, el Gobierno ha antepuesto sus intereses electorales al deber institucional de rendir homenaje a las víctimas. En lugar de centrar sus esfuerzos en ese reconocimiento, el foco político, a las puertas de la campaña electoral, se ha desplazado hacia el enfrentamiento con la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno, principal rival en la comunidad de la ex vicepresidenta primera y candidata socialista a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero.

Ni el presidente del Gobierno ni el ministro de Transportes —que se encontraba compareciendo en el Senado— asistieron al funeral por las víctimas. En representación del Ejecutivo acudieron la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al ministro de Agricultura, Luis Planas, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Acompañaron a los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, que presidieron el acto celebrado el jueves 29 de enero en Huelva.

El malestar entre las familias de los fallecidos y las víctimas es cada vez más evidente. Este miércoles lo expresaron públicamente a las puertas del Congreso de los Diputados, donde reclamaron explicaciones y dimisiones. Denuncian que, tras la muerte de 46 personas, no se ha asumido ninguna responsabilidad de ahí que en la Carrera de San Jerónimo se pudiera escuchar entre gritos "Óscar Puente dimisión" y "Óscar Puente es un indecente".

Especialmente criticada ha sido la actitud del ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien acusan de eludir su responsabilidad política y dirigir un ministerio que ha tenido una gestión negligente de las vías. De hecho en todo momento Puente ha tratado de escurrir el bulto dando declaraciones como "yo no he soldado el raíl".

Mientras las víctimas siguen esperando reconocimiento, explicaciones y justicia, el ministro Puente se ha centrado en anunciar que desde su ministerio se ha impulsado una página web para hacer frente a los "bulos" y ofrecer "información de verdad".