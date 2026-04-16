El PP de Barcelona recibe a Sánchez y líderes socialistas con carteles sobre prostitutas en empresas públicas

"En la España de Sánchez, ministros socialistas contratan a sus prostitutas en compañías públicas". Este es el texto de uno de los carteles que el PP de Barcelona exhibirá por toda la ciudad para dar la bienvenida a los tres mil participantes de la Global Progressive Mobilisation (GPM), una cumbre socialista con Pedro Sánchez como anfitrión y en la que está prevista la presencia de los presidentes de Brasil, Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro; y México, Claudia Sheinbaum, entre otros.

El recibimiento preparado por el PP de Barcelona incluye otros carteles con datos que ponen en duda el "paraíso socialista" español, con "epicentro" en Cataluña. Los afiches, en inglés y español, recuerdan que cada día se denuncian de media en Barcelona 281 robos y cuatro agresiones sexuales, una de ellas con violación. También aluden a las dificultades para acceder a una vivienda, a que unas 2.400 personas viven en la calle o que más del 40 % de los niños están en riesgo de pobreza.

La ciudad más insegura

La campaña es impulsada por el presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Daniel Sirera, quien sostiene que, gracias a la gestión de los gobiernos de Pedro Sánchez, Salvador Illa y el alcalde Jaume Collboni, "Barcelona se ha convertido en la ciudad más insegura de España". "No podemos permitir que se normalice la delincuencia, el uso de armas y disparos en plena calle", ha afirmado en relación con los tiroteos causados por una guerra de mafias balcánicas que están dirimiendo sus diferencias en las calles de la capital catalana.

Fracaso de la izquierda

Según Sirera, "Barcelona es la prueba del fracaso de las políticas de izquierdas". El líder del PP en Barcelona ha denunciado también, con esta campaña, el empeoramiento de los indicadores sociales. "Lejos de reducir las desigualdades, las políticas de la izquierda las han agravado", apunta. Al respecto, ha destacado las políticas fracasadas de vivienda, que hacen casi imposible acceder a un piso de compra o alquiler en la ciudad, o el gran número de personas sin hogar que han desbordado la capacidad de atención de los servicios sociales.

"Todas estas políticas que Pedro Sánchez vendrá a vender como el futuro y como la solución a los problemas de los ciudadanos tienen en Barcelona un ejemplo claro de su fracaso. La experiencia en nuestra ciudad demuestra que sus políticas, aplicadas a nivel municipal, autonómico y estatal, han sido un fracaso absoluto", ha manifestado.

También ha augurado que, durante los dos días que durará la cumbre socialista, "Pedro Sánchez no pisará las calles de la ciudad, como Collboni no pisa los barrios, uno porque no puede y el otro porque le da pereza".