El PP, sobre la "pésima política migratoria" del Gobierno: "Genera el problema y vende una cuestión humanitaria"

Más de medio millón de inmigrantes que viven en España de forma irregular podrán presentar su solicitud para legalizar su situación administrativa desde este mismo jueves, tal y como lo establece el Real Decreto por el que se aprueba la regularización extraordinaria, publicado este miércoles en el BOE.

Con esta percha, Rosana Laviada ha entrevistado en Es la mañana de Federico de esRadio a la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP y eurodiputada, Alma Ezcurra, que ha criticado "la pésima política migratoria de este Gobierno, que primero genera el problema y después nos vende la solución como una cuestión humanitaria y nos dice a todos los que no apoyamos este despropósito que no somos humanos".

Ezcurra ha recordado que el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, "lo ha dicho en los foros y en respuesta a una pregunta parlamentaria de la delegación española del PP en el Parlamento Europeo": "En primer lugar, por mucho que la inmigración sea una competencia nacional, afecta a los Estados miembros. En segundo lugar, que las normas de la UE están para cumplirse. En tercero, que el Gobierno español no ha informado a Europa de absolutamente nada.

Hay líderes europeos que están trasladando la máxima preocupación por esta situación".

La eurodiputada se pregunta, "en un país en el que apenas se ejecuta el 10% de los retornos", "¿quién nos está garantizando que personas con antecedentes penales y policiales no se van a quedar en España?". Ezcurra señala que este "es un problema de seguridad" que se produce, además, "en un momento en el que todos los Estados miembros de la UE están incrementando sus controles de seguridad con motivo de la situación en Oriente Medio".

Suspender la norma

Aun teniendo en cuenta que "el decreto se publicó ayer, no es corto y debe ser correctamente analizado", la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP encuentra "razones políticas y jurídicas para poner en suspenso esta norma" y ha recordado que "una gran mayoría de CCAA ha dicho que van a recurrir el real decreto y van a pedir medidas cautelarísimas para que este decreto se suspenda".

A Ezcurra le parece muy llamativo "que los propios funcionarios de extranjería se pongan en huelga ante esta medida del Gobierno": "Son ellos los que llevan cerca de ocho años sufriendo la pésima política migratoria de este Gobierno". En su opinión, es el Ejecutivo quien tiene la "responsabilidad política" de esta situación: "Ha llevado a cientos de miles de personas, un 685% más, a venir de manera irregular de España. Ha cerrado la puerta delantera y ha obligado a la gente a venir por la puerta de atrás".

En conclusión, "con este decreto, el Gobierno lo que está consiguiendo es hacer parte de una regularización masiva y sin control a un montón de estamentos del Estado que, estoy segura, no están de acuerdo con ello".