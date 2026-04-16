La escuela concertada denuncia su 'asfixia' económica y la estrategia del Gobierno para debilitarla

El secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta ha advertido de que la red de enseñanza concertada afronta un "riesgo estructural" derivado del déficit de financiación, la caída de la natalidad y el aumento de la carga burocrática. Las declaraciones se han producido en el marco de la Asamblea anual de Escuelas Católicas, bajo el lema 'Somos Buena Noticia'.

Durante su intervención, Huerta ha señalado que desde 2006 no se realiza un estudio real del coste del puesto escolar, lo que impide ajustar adecuadamente los recursos destinados a los centros concertados. Esta situación se agrava con la insuficiente actualización de los módulos de conciertos, que determina la financiación pública que reciben estos colegios. Según ha explicado, esta combinación de factores está generando una presión económica creciente sobre los centros. Se trata de una situación que "asfixia" a las escuelas y que, además, alimenta la percepción sobre la existencia "de una estrategia para debilitar una red imprescindible para garantizar el futuro de la educación".

Otro de los aspectos que ha destacado ha sido el incremento de los trámites administrativos. Huerta ha criticado una "creciente carga burocrática que resta tiempo a la tarea educativa y que ha convertido a los colegios en registros de las consejerías y delegaciones de Educación, en detrimento de la atención al alumnado".

Libertad de elección

Ante este escenario, desde Escuelas Católicas defienden la necesidad de garantizar una pluralidad educativa efectiva, que respete los distintos proyectos. Huerta ha reclamado medidas que aseguren la equidad en el acceso a la educación, entre ellas el refuerzo de becas que cubran servicios esenciales como el comedor o el transporte escolar.

Huerta ha defendido la unidad de sindicatos, patronales, familias y profesores para darle visibilidad al sector. "No vamos a permitir que se silencie nuestra voz", ha aseverado.

Por su parte, el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, monseñor Luis Ángel de las Heras, ha animado a los asistentes a tomar conciencia del valor de la educación cristiana. En su intervención, ha recordó que, ante el contexto actual, es necesario "recuperar con esperanza la mirada sobre la educación cristiana", al considerar que la educación constituye una de las expresiones más altas del ámbito humano.