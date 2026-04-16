Las mentiras de Armengol que el último informe de la UCO ha destruido

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acreditado que Francina Armengol facilitó personalmente el acceso de la trama Koldo a la contratación pública en Baleares. Según los investigadores, la entonces presidenta del Gobierno balear contactó con Koldo García el 25 de abril de 2020, activando una cadena de adjudicaciones de material sanitario a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada al comisionista Víctor de Aldama, sin el contrato firmado.

Al día siguiente, fue la propia Armengol quien llamó al asesor de Ábalos para preguntarle por mascarillas infantiles. La respuesta de Koldo: "Te lo arreglo". Conviene recordar, a la luz de estos hechos, lo que Francina Armengol declaró ante el Tribunal Supremo.

Del olvido al desconocimiento: "No tengo constancia"

La actual presidenta del Congreso compareció ante el Supremo escudándose en la excepcionalidad de la pandemia. "Resulta imprescindible contextualizar mínimamente la situación", arrancó, antes de afirmar de forma tajante que, como presidenta del Gobierno autonómico, "desconocía la tramitación de cualquier expediente administrativo". Añadió que "la Presidencia del Gobierno autonómico no realiza contrataciones ni transmite indicaciones sobre a quién se debe contratar" y que tuvo conocimiento del expediente investigado únicamente "cuando salió a la luz pública, en los medios de comunicación".

El informe de la UCO, con fechas y comunicaciones documentadas, convierte esas afirmaciones en papel mojado. Por tanto, Francina Armengol mintió.

Armengol también se refirió en su declaración a Koldo García, el hombre con quien la UCO acredita que habló directamente. ¿Su versión? "No recuerdo todas las comunicaciones que se produjeron en aquellos momentos." Y sobre posibles mensajes de WhatsApp tampoco lo tenía muy claro: "No lo recuerdo, ni tengo constancia alguna de ello." La coartada del olvido. Entonces, llegó a ser aún más rotunda: "Confirmo que nunca he hablado con el señor García ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra con empresa alguna."

La UCO arrincona la versión de Armengol

La declaración de Armengol ante el Supremo es un ejercicio de negaciones en cadena. Negó haber recibido "ningún tipo de orden o presión" para contratar. Negó cualquier relación con Aldama: "Nunca participé de conversación alguna con el referido señor Aldama sobre la contratación objeto de juicio, ni de ninguna otra." Negó haber hablado con el exministro Ábalos sobre material sanitario, y redujo sus contactos con él "al cierre de puertos y aeropuertos." Para finalizar, remató con una última mentira: "Nunca he contactado con empresas para encargar o tramitar contrataciones públicas."

Cada una de esas negaciones choca frontalmente con lo que la UCO ha documentado. La presidenta del Congreso habría construido ante el máximo tribunal del país una declaración edificada sobre la desmemoria y la omisión. Sus propias palabras, si seguimos el informe de la Guardia Civil, representan su mayor problema.