Las trampas y los verdaderos objetivos de Sánchez con la regularización masiva de inmigrantes

El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha puesto en marcha un proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, una medida que ha despertado una profunda alarma social y profesional. Lo que el Gobierno intenta vender como un acto de justicia social, se revela bajo un análisis riguroso como un proceso caótico y desordenado que carece de las garantías mínimas necesarias para asegurar la seguridad nacional y la estabilidad del mercado laboral.

Diversos colectivos, que incluyen desde funcionarios de extranjería hasta agentes de la Policía Nacional, han denunciado que este procedimiento se convertirá en un "auténtico coladero". La falta de requisitos estrictos, como la necesidad de un contrato de trabajo previo, desvirtúa cualquier intento de promover una inmigración legal y controlada.

Uno de los puntos más críticos de esta reforma es el desprecio sistemático a las advertencias institucionales. El Consejo de Estado, en su informe sobre el Real Decreto, ha manifestado su preocupación por la ausencia de planificación del Gobierno. Aunque este informe es preceptivo, no tiene carácter vinculante, lo que permite al sanchismo seguir adelante con su agenda de hechos consumados, ignorando los riesgos que este tipo de medidas de "barra libre" suponen para el Estado de Derecho.

Las cifras que maneja el Ministerio también están bajo sospecha. El Ejecutivo estima que el proceso afectará a medio millón de personas, pero entidades de análisis económico como Funcas han señalado que el número real de beneficiarios podría ser significativamente superior. Esta disparidad de datos evidencia que el Gobierno está legislando a ciegas, sin un mapa claro de las consecuencias económicas y sociales que tendrá esta regularización masiva en el corto y largo plazo.

En definitiva, nos encontramos ante una nueva maniobra política que prioriza los intereses electorales sobre el orden público y la legalidad. Al fomentar un posible efecto llamada, el gabinete de Sánchez pone en jaque la gestión de nuestras fronteras. La falta de una política migratoria coherente y basada en la ley no solo perjudica a los ciudadanos españoles, sino que también crea falsas expectativas en quienes buscan una vida mejor, sometiéndolos a un sistema administrativo que ya se encuentra al borde del colapso.