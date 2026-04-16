Los consulados colapsan por la regularización masiva de Sánchez
La aprobación de la regularización masiva ha provocado colas infinitas en los distintos consulados para la obtención de la documentación que exige la norma que aprobó el Consejo de Ministros prevé regularizar a más de medio millón de inmigrantes.
Colapso en el consulado marroquí en Almería
Las aglomeraciones han saturado el Consulado de Marruecos en Almería. Allí, desde la mañana de este jueves, cientos de inmigrantes hacían cola para obtener sus certificados de antecedentes penales para formalizar el proceso de regularización masiva que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez.
Aglomeraciones masivas desde hace días
El Consulado de Marruecos en Almería lleva días con colas masivas con centenares de inmigrantes que buscan obtener su certificado de antecedentes penales. La afluencia, con inmigrantes que incluso se desplazan desde otras provincias de Andalucía.
Alegría en el consulado marroquí
Desde dentro, los inmigrantes celebran la regularización extraordinaria. La normativa carece de las garantías mínimas que deben exigírsele a un Gobierno para preservar la seguridad nacional y la estabilidad del mercado laboral.
Colas de madrugada
En el padrón municipal de Valencia, centenares de inmigrantes se congregaron desde la madrugada para hacer cola y obtener alguno de los documentos que acrediten su arraigo. Según el decreto del Gobierno de Sánchez, valdría con un certificado de empadronamiento, un contrato de alquiler, un contrato de luz, o, incluso, un certificado del historial de la tarjeta de transporte.
Más colas durante la mañana
Las colas en el padrón municipal de Valencia se han mantenido durante todo el día. Y es que con la regularización masiva se podrá recurrir al padrón municipal pero también a otro tipo de medios como un informe médico o un certificado de envío de dinero.
El Consulado de Colombia en Madrid también sufre el colapso
En Madrid, el Consulado de Colombia también ha visto cómo decenas personas se aglomeraban a su puerta para solicitar el certificado de antecedentes penales.
Urgencia para cumplir con el plazo
Varios sindicatos de policía han criticado la regularización masiva por ser efecto llamada. También han advertido del riesgo que supone esta medida migratoria para la seguridad de los españoles al no garantizar una “verificación real de antecedentes penales”.
Más colas en Madrid
En el Consulado de Marruecos en Madrid se han formado colas desde la mañana de este jueves. Se abre el proceso de regularización administrativa extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno.
Caos en el Consulado de Marruecos en Sevilla
El Consulado de Marruecos en Sevilla también ha sufrido el caos derivado de la congregación de cientos de inmigrantes que han aprovechado la jornada para solicitar sus certificados.
Una regularización que no gusta a la UE
El Consulado de Marruecos en Madrid también ha sido uno de los puntos que más inmigrantes ha reunido. Hay que tener en cuenta que la regularización tendrá más implicaciones: más de un millón de forma directa y más de dos millones de forma indirecta a través de reagrupaciones familiares