Los consulados colapsan por la regularización masiva de Sánchez

4 / 10

Colas de madrugada

En el padrón municipal de Valencia, centenares de inmigrantes se congregaron desde la madrugada para hacer cola y obtener alguno de los documentos que acrediten su arraigo. Según el decreto del Gobierno de Sánchez, valdría con un certificado de empadronamiento, un contrato de alquiler, un contrato de luz, o, incluso, un certificado del historial de la tarjeta de transporte.