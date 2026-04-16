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Paqui, la mujer de Santos Cerdán, comparece en la Comisión de Investigación del caso Koldo
La esposa de Cerdán responde a las preguntas de los senadores en el marco de la Comisión de Investigación por el caso Koldo.
16/4/2026 - 16:30
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