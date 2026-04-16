Puente desprecia a las víctimas de Adamuz que exigen respuestas y dimisiones

En lugar de asumir algún tipo de responsabilidad, el ministro Óscar Puente entró en modo precampaña y optó por un discurso de marcado carácter político, centrando sus reproches en el Gobierno andaluz de Juanma Moreno bajo la atenta mirada de los familiares de las víctimas de Adamuz. y recurriendo nuevamente al término "bulo" para desacreditar las críticas.

También recurrió al término "bulo" como forma de contrarrestar las críticas, el día que desde su propio ministerio se ha promovido la creación de una página web que, según Puente, pretende ofrecer "información de verdad". El ministro en ningún caso trató los fallos en la vía como consecuencia de la negligencia de su departamento.

Mientras tanto, las familias de las víctimas han denunciado incoherencias en las distintas explicaciones ofrecidas a lo largo de estos meses sobre el accidente y sus consecuencias. Exigen respuestas y responsabilidades, lo que les ha llevado a concentrarse a las puertas del Congreso aclamando "Puente dimisión".