El Gobierno Vasco defiende las excarcelaciones de ETA y niega el trato de favor que denuncia la Fiscalía

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, ha defendido las excarcelaciones de los presos de la banda terrorista ETA. Según ella, se basan en una "reinserción responsable y condicionada al cumplimiento de todos los exigentes requisitos legales".

San José también señala que estas excarcelaciones se llevan a cabo sin que "pongan en riesgo ni los principios de justicia ni el respeto debido a quienes han sufrido el terrorismo". Ahora bien, desde que gobierna la coalición en el País Vasco entre el PNV y el PSE, el gobierno autonómico ha concedido 48 resoluciones favorables a presos de ETA en apenas cuatro años. El último, el de Jon Bienzobas Arretxe, condenado por asesinar al catedrático e expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente.

La tergiversación de la ley

San José ha insistido en que el ordenamiento jurídico "es común y se aplica a todas las personas privadas de libertad, con rigor" y con "requisitos específicos para determinados delitos, entre ellos los de terrorismo". Estas son las respuestas que brindan desde el Gobierno del País Vasco a la pregunta sobre "la diferencia de trato que reciben unos internos respecto de otros en el sistema penitenciario vasco", que ha formulado el PP en el pleno de control del Parlamento.

Mientras el Gobierno Vasco defiende este supuesto rigor, la Fiscalía emitió la semana pasada un comunicado en el que se oponía a la decisión de la concesión del tercer grado a la exdirigente etarra Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto. La Fiscalía acusaba al gobierno de Imanol Pradales de provocar una "conversión encubierta" para favorecer a la exterrorista. Por tanto, el trato diferencial que San José niega es un hecho. Sin embargo, sostiene que sus políticas "están plenamente sometidas a la ley, a los procedimientos garantistas y al control judicial". En definitiva, no deja de ser una tendencia habitual desde que el Gobierno de Pedro Sánchez cedió las competencias penitenciarias al País Vasco. Y cabe esperar que la cifra no dejará de aumentar en los próximos meses. Otra de la tónica general que desvirtúa estas excarcelaciones es una exigencia que no se cumple: la colaboración con la Justicia por parte de los etarras condenados.

La consejera defiende que se cumple con "mayores exigencias en la reparación, el reconocimiento y la deslegitimación, unas condiciones legales que deben acreditarse en cada caso y que refuerzan la exigencia del sistema en los delitos de mayor gravedad". También apunta que "el contexto ha cambiado de forma sustancial" tras "15 años sin terrorismo", y ha agregado que el reto de las instituciones "no es gestionar la violencia activa, sino consolidar la convivencia, garantizar la memoria de las víctimas y avanzar en procesos de reinserción que no pongan en riesgo ni los principios de la Justicia ni el respeto debido a quienes han sufrido el terrorismo". Un cambio de contexto que ahonda más en los homenajes a los terroristas que en defender la memoria de las víctimas.

La denuncia de estos hechos la ha formulado este jueves en el Parlamento Vasco el parlamentario del PP Santiago López, quien acusó al PSE-EE de dispensar "un trato de favor" a "los presos más criminales y más sanguinarios de ETA".

Los datos apuntan a una aceleración sostenida. En mayo de 2025, de 35 concesiones penitenciarias, 30 habían ido a parar a miembros de la banda terrorista. En marzo de este año, el total acumulado ascendía ya a 48 resoluciones en diez meses, casi dos al mes, a los que hay que sumar 118 terceros grados otorgados por el departamento.

López ha acusado al PSOE de "tergiversar la ley". Y ha expresado que la consejera vasca de Justicia "desnaturaliza la institución y vulnera frontalmente el principio de progresividad, especialmente en delitos de terrorismo", y que existe "falta de motivación reforzada" en las últimas resoluciones.

López no ha dejado pasar la ocasión de vincular el ritmo de excarcelaciones con la aritmética parlamentaria que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez: "¿Tanto beneficio al preso de ETA para contentar a sus socios de Bildu y para que Sánchez siga en el poder merece la pena?", preguntó. Y ha añadido un aviso sobre la inutilidad de la estrategia: "Bildu ya les está soplando a ustedes en la nuca y, por muy a la izquierda que se eche el Partido Socialista, nunca van a superarles".