El PSOE asegura que Armengol "dijo la verdad" y carga en los técnicos toda la responsabilidad de las mascarillas

A pesar de que el último informe de la UCO acredita que la presidenta del Congreso y entonces presidenta balear, Francina Armengol, mantuvo mensajes directos con el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, sobre la contratación de mascarillas durante la pandemia, fuentes socialistas defienden a Armengol y sostienen que el informe de la UCO deja acreditado que "jamás dio instrucciones para contratar a ninguna empresa" y que toda la gestión de los contratos sanitarios durante la pandemia estuvo en manos exclusivas de los técnicos.

De esta forma, en el entorno de Armengol tratan de desmarcarse de un asunto que está siendo juzgado en estos momentos en el Tribunal Supremo. "Armengol dijo la verdad", aseveran, al tiempo que rechazan que hubiera algún interés o presión para acogerse a esos acuerdos "sin haber confeccionado y firmado, previamente, el correspondiente contrato", según recoge el informe de la UCO. Añaden además que "el informe acredita que la presidenta no conocía a Koldo cuando se presentó como asesor del Ministerio ni tuvo relación con el señor Aldama, al que no conoce".

Los socialistas defienden que "los técnicos rechazaron tres ofertas de la presunta trama que no consideraron útiles sin ninguna presión política: una segunda tanda de mascarillas, unas mascarillas infantiles y unas PCR en aeropuertos". Sin embargo, la propia Armengol fue quien preguntó a Koldo García si "sabía de alguien que vendiera mascarillas infantiles", a lo que el exasesor procesado respondió que le dejara unas horas "y lo arreglo".

Armengol expidió un certificado de calidad en 2020 a favor de la empresa vinculada a la trama, motivo por el cual el Gobierno balear no ha podido por ahora recuperar el dinero entregado a cambio de mascarillas defectuosas. Se trató de un cargamento de material sanitario que resultó inservible y que supuso a las arcas públicas un gasto de 3,7 millones de euros. Sin embargo, estas mismas fuentes defienden que "Armengol reclamó a la empresa de mascarillas la diferencia de precio por categoría de producto".

De hecho, se victimizan por las "indignantes" conversaciones entre los miembros de la trama, "diciendo que debían evitar que el Gobierno supiera que tenían mucha mano en el Ministerio de Transportes".

"Dos años de mentiras y manipulaciones después, se demuestra que la derecha y sus satélites mediáticos han difamado a la presidenta Armengol", critican, arremetiendo contra el Partido Popular después de que haya quedado acreditado en el informe de la UCO que la presidenta de la Cámara Baja mantenía contactos con miembros de la trama.