El Supremo da la razón al PP y exige al Gobierno los datos de beneficiarios de fondos europeos

El Tribunal Supremo ha dado la razón al Partido Popular en su reclamación para acceder a información detallada sobre los fondos europeos NextGenerationEU y ha obligado al Gobierno a remitir los datos solicitados por vía parlamentaria.

La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, difundida por Europa Press, concluye que la contestación ofrecida por el Ejecutivo no se ajustó a lo requerido, al tratarse de una respuesta que "aunque relacionada con los beneficiarios finales de los fondos, no guardaba correspondencia con la pregunta concreta formulada puesto que no daba la información solicitada".

Petición concreta de la senadora

La iniciativa partió de la senadora del PP Eva Ortiz, quien en septiembre de 2025 solicitó conocer la identidad —nombre o razón social— y las cantidades percibidas por los beneficiarios finales de estos fondos, excluyendo aquellos importes inferiores a 10.000 euros. En su petición ya advertía de que esos datos "no puede ser obtenida a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, toda vez que en dicha plataforma no existe la posibilidad de filtrar las subvenciones concedidas" según su vinculación con el programa europeo.

Frente a esa solicitud concreta, el Gobierno aportó información distinta. Según expuso, "siguiendo las directrices marcadas por la Comisión Europea", y con cifras actualizadas a febrero de 2025, "los 100 principales perceptores de la lista han recibido más de 9.800 millones de euros de fondos europeos, casi el 21% del total de los fondos recibidos hasta la fecha".

El recurso fue planteado por el abogado Víctor Soriano en representación de la senadora, al entender que la contestación equivalía a "una ilegal desestimación tácita de la pregunta puesto que ni facilita la concreta información solicitada ni da razón fundada en derecho de justifique el incumplimiento del deber de informar".

Argumentos del Tribunal Supremo

En su análisis, el alto tribunal incide en que la propia solicitud parlamentaria dejaba claro que la información requerida no podía obtenerse por los cauces públicos disponibles. Pese a ello, el Ejecutivo se limitó a señalar que "España cumple con las previsiones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y con la exigencia del Reglamento MRR, que establece que cada Estado miembro creará un portal público fácil de utilizar que contenga datos sobre los cien perceptores finales".

La sentencia subraya la diferencia entre los datos aportados y los reclamados, indicando que "es evidente que no es lo mismo dar información de los cien mayores perceptores de fondos y del porcentaje que ello representaba sobre la cuantía total recibida por España, que dar información de los perceptores de fondos por cuantía superior a 10.000 euros, que era lo solicitado para ejercer la función de control del Gobierno".

Asimismo, considera que la contestación oficial "debe ser considerada como una denegación de lo solicitado, máxime cuando lo informado sobre la lista elaborada ya era público y conocido por la solicitante de información".

Finalmente, el Supremo concluye que el Ejecutivo "no ha facilitado la información solicitada y, además, la respuesta tampoco daba razón fundada en derecho que le impidiese facilitar la concreta información solicitada", añadiendo que "ninguna razón técnica o jurídica se esgrime para ello ante una petición que, como decimos, era clara y precisa, carente de toda ambigüedad". En consecuencia, fija un plazo máximo de 30 días para que el Gobierno remita la información requerida.