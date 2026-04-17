Gran expectación en Génova para recibir a María Corina Machado: "Eres una valiente"

María Corina Machado mantiene este viernes un encuentro con Alberto Núñez Feijóo, en la sede del PP de la calle Génova. La cita ha comenzado con una hora de retraso porque, previamente, la líder opositora se ha reunido con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González.

Unos 200 venezolanos, residentes en España, le han dado una calurosa bienvenida a su llegada para reunirse con el presidente del PP. "Eres muy valiente, eres una valiente", le ha trasladado Feijóo al recibirla a las puertas de la sede del partido. A su lado, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, además de otros representantes del partido, tanto del Congreso como del Senado.

La diáspora venezolana ha arropado a María Corina dándole un fuerte aplauso y con calurosos apretones de manos entre "vivas" y gritos de "valiente, valiente". Este es el primer acto institucional que celebra la opositora en España, donde será recibida también por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El alcalde de Madrid le entregará este viernes las llaves de la ciudad de Madrid y este sábado se celebrará en la Puerta del Sol una concentración con opositores venezolanos, a la que asistirá la presidenta de Madrid. Nadie del Gobierno se reunirá con María Corina Machado, que sí ha sido recibida por distintos mandatarios europeos. Pedro Sánchez incluso la culpa por no pedirlo.